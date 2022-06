(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 [“Accedi alla pagina” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

03-06-2022

[Il Parlamento europeo al Festival dell’economia di Trento – 4 Giugno 202](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/il-parlamento-europeo-al-festival-dell%E2%80%99economia-di-trento-4-giugno-2022)

[In occasione del Festival dell’economia di Trento, il Parlamento europeo in Italia organizza due eventi. Il primo, dal titolo “Italia leader nell’economia circolare. Le radici del futuro”, è incentrato sui temi dell’impresa e dell’ambiente. Tra gli ospiti, l’eurodeputata][Simona Bonafè](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124814/SIMONA_BONAFE/home) (S&D, PD), che è stata relatrice del pacchetto legislativo in materia. Il secondo, fuori dal programma del festival, è dedicato a “La strategia europea dell’economia digitale”. Partecipa anche l’eurodeputata [Sabrina Pignedoli](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197619/SABRINA_PIGNEDOLI/home) (NI, M5S), che ha partecipato ai lavori della commissione speciale sull’intelligenza artificiale in un’era digitale.

In piazza Fiera, sempre a Trento, sarà presente uno stand dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea in cui saranno a disposizione dei visitatori: attività, materiali e informazioni sul funzionamento e le azioni delle istituzioni europee. Tra gli incontri è previsto un dialogo con l’eurodeputato [Herbert Dorfmann](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96787/HERBERT_DORFMANN/home) (PPE, SV) che toccherà la crisi alimentare e il possibile ribilanciamento delle risorse previste dalla PAC e dallo sviluppo locale.

Nel dettaglio:

ITALIA LEADER NELL’ECONOMIA CIRCOLARE. LE RADICI DEL FUTURO

Sabato 4 Giugno 11:00-13:00

Palazzo Geremia – Sala Falconetto

·[Simona Bonafè](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124814/SIMONA_BONAFE/home) – Deputata al Parlamento europeo (S&D, PD)

·Michele Crisostomo – Presidente Enel;

·Rita D’Ecclesia – Università di Roma La Sapienza;

·Mauro Fedele – Presidente Cooperativa Drinn Green Piemonte;

·Simona Fontana – Responsabile Centro studi per l’economia circolare Conai;

·Marcello Lunelli – Vicepresidente Ferrari F.lli Lunelli;

·Maria Porro – Presidente Salone del mobile;

·Ermete Realacci – Presidente Symbola

CRISI ALIMENTARE E POLITICHE EUROPEE. COME LA PAC PUO’ FAR FRONTE ALL’EMERGENZA

Sabato 4 Giugno 11:30-12:30 – Piazza Fiera, stand

·[Herbert Dorfmann](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96787/HERBERT_DORFMANN/home) (PPE, SV)

·Diego Coller, presidente Confagricoltura Trento

·Modera:Alberto Faustini, direttore dell’Adige e dell’Alto Adige

LA STRATEGIA EUROPE DELL’ECONOMIA DIGITALE

Sabato 4 Giugno 19:30 – 21:30 – Palazzo Geremia

·Francesca Bria – Presidente CDP Venture Capital, Fondo Nazionale Innovazione;

·Luca De Biase – Giornalista Il Sole 24 Ore;

·Roberto Viola – Direttore generale, Communications Networks, Content and Technology CONNECT Commissione europea;

·[Sabrina Pignedoli](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197619/SABRINA_PIGNEDOLI/home) – Deputata al Parlamento Europeo (NI, M5S)

Valentina PARASECOLO

