(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 [Serchia 15 marzo]

Il Paesaggio come palinsesto: documenti e voci del Castello di Torrechiara

Langhirano 8 marzo 2022

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il Castello di Torrechiara, in collaborazione con il Comune di Langhirano, inaugura il ciclo di incontri “Il Paesaggio come palinsesto: documenti e voci del Castello di Torrechiara”.

L’intento è quello di promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini ad essa legati offrendo al proprio pubblico tre presentazioni di libri, che si svolgeranno tra il mese di marzo e quello di aprile, legati alla storia del Castello e al suo contesto paesaggistico. Alle presentazioni seguiranno delle visite accompagnate con gli autori alla scoperta dei luoghi più significativi che hanno ispirato i loro lavori al fine di scoprire i lati meno conosciuti del maniero, le sue fasi costruttive e il rapporto con il paesaggio circostante.

“Un’ occasione importante, dice la direttrice del Castello Carolina Tenti, per conoscere attraverso i dialoghi con gli autori, alcuni aspetti di Torrechiara e dei personaggi che ne hanno caratterizzato la storia e le sue trasformazioni fornendo sguardi e prospettive differenti che si intrecciano al tema del paesaggio”.

Il primo appuntamento, previsto per il 15 marzo alle ore 11 presso il Salone degli Stemmi del Castello di Langhirano, vedrà come ospite l’architetto Luciano Serchia, già Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Parma e Piacenza, studioso del restauro architettonico e della conservazione del paesaggio ed esperto conoscitore del Castello di Torrechiara.

Per accedere al Castello è necessario essere in possesso del Super Green Pass e di mascherina FFP2

CASTELLO DI TORRECHIARA

Borgo del Castello Langhirano (Pr)

[Cambia la tua sottoscrizione](https://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/index.php?option=com_jnews&Itemid=999&act=change&subscriber=158282&cle=47e0091ab8d55642fc81918a052b29f2)