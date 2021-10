(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://studioesseci.musvc2.net/e/r?q=O4%3d8AO5I_9vhp_J6_7qju_G6_9vhp_IApUrVqZ.46xBBKrBz03J.tJ2_Hhxe_RwA_7qju_G69I1.10KC_Hhxe_Rw_Mfsg_Xu6y8_7qju_H45Q_5PE_Mfsg_XpZ40_7qju_H49S-t1_9vhp_J94L6SK7H-_Mfsg_Xp_Hhxe_Su8K-Q6d.._7qju_GVE_Mfsg_XsFC_Mfsg_WK_Hhxe_RMS_7qju_H47K_7qju_GV8_VLVy6J3_9vhp_J6F_Hhxe_RMS_7qju_H47Q_7qju_GVw_Mfsg_WuYK0_7qju_H4FK9nTqb%263%3dHZFQI6p1re%26s%3dCBNA3I.ItJ%26zN%3dHSJ%26G%3dF%26D%3dIZG%26E%3dHcJSP%26O%3dIRIYOVHaF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

A Agenparl

Marco Goldin

Il giardino e la luna. Arte dell’Ottocento dal romanticismo all’impressionismo

Edito da La nave di Teseo

Comunicato Stampa

“Il giardino e la luna. Arte dell’Ottocento dal romanticismo all’impressionismo”

edito da La nave di Teseo, sbanca su Amazon:

dall’uscita continua a essere il più venduto del comparto

Che “Il giardino e la luna. Arte dell’Ottocento dal romanticismo all’impressionismo”, il nuovo libro di Marco Goldin edito da La nave di Teseo si configurasse come un grande successo, lo si è capito dall’entusiasmo che ha accompagnato la sua prima presentazione pubblica, lo scorso 21 ottobre a Padova. Lunghi applausi delle 500 persone presenti, richieste di dedica, calore alle stelle.

Il volume (600 pagine, 200 illustrazioni a colori nel testo, 24 euro) era uscito in libreria la mattina stessa e già erano evidenti i segnali che il debutto sarebbe stato assai significativo. Dalle prenotazioni in libreria, decisamente al di fuori da ogni schema per un libro di saggistica, all’effervescenza nell’on line, all’attesa degli ammiratori di Goldin e di Linea d’ombra. E, infatti, puntualmente, “Il giardino e la luna. Arte dell’Ottocento dal romanticismo all’impressionismo” ha conquistato subito il primato nel suo comparto nelle vendite su Amazon e per tutti questi giorni non si è allontanato da quella posizione. Ottima la risposta anche delle librerie, che stanno chiedendo il rimpiazzo delle copie vendute. Ottimo anche il giudizio dei lettori, affascinati dalla ricognizione critica e storica sull’arte internazionale del XIX secolo fatta da Goldin, con il suo nuovo libro che si presenta come una vera e propria storia dell’arte dell’Ottocento tra Europa e America.

Con una scrittura come sempre coinvolgente anche dal punto di vista letterario, Goldin si muove agevolmente su un terreno che studia da tantissimi anni e che conosce alla perfezione, non soltanto dando voce agli artisti più noti, ma anche riservando la sua attenzione a parti molto meno frequentate, ma ugualmente splendide, del secolo.

Informazioni

0422.3095, www.lineadombra.it

