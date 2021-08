(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Foto: https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie/notizie.php/292904

FOTONOTIZIA

Il nuovo comandante della Legione Carabinieri Veneto in visita a Palazzo Trissino

Il sindaco Francesco Rucco ha incontrato questa mattina a Palazzo Trissino il generale di Brigata dei Carabinieri Giuseppe Spina, nuovo comandante della Legione Carabinieri Veneto.

Dando il benvenuto al nuovo comandante, il sindaco Francesco Rucco ha espresso il suo augurio di buon lavoro e per una proficua collaborazione.

Nel corso della carriera al generale Spina sono stati conferiti tre encomi per altrettante operazioni di servizio svolte; è stato inoltre insignito delle seguenti onorificenze: Medaglia Mauriziana, Medaglia d’Oro al merito di lungo comando di reparto, Croce d’Oro per anzianità di servizio, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa, Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Gregorio Magno, Commendatore con placca del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Medaglia d’Oro al Merito della Croce Rosse Italiana, Medaglia Nato per il servizio prestato nelle operazioni “Joint Guardian Mission” in Kosovo, Medaglia Nato per il servizio prestato nelle operazioni in ex-Jugoslavia. Nel giugno 2009, gli è stato attribuito il “Premio San Giovanni d’Oro” della Città di Monza.

