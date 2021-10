(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 Puracultura IX-123-2021

[Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://puracultura.musvc3.net/e/r?q=Ow%3dEAOxP_9vaw_J6_zxju_0C_9vaw_IAqesWq.JrDtR78tFvI2.06H_zxju_0Cw_MYzg_WnO5G.iP7S_zxju_0C_9vaw_JAvHu_MYzg_XlMFW4RF0jHw_MYzg_XlLKAse_9vaw_J9y_OhxX_YwUAc_9vaw_Ia6_OhxX_ZuK4_OhxX_YMdjA_9vaw_J9lc_9vaw_J6GOQ6o-_OhxX_YMS_zxju_AA7K_zxju_0cES0.-CsWsBNaoas_MYzg_WDB_9vaw_J91WIsKsd%268%3dGeIWG%26A%3d4P1StX.vBA%26D1%3dbLd%26t%3dX%265%3dXEb%266%3dW6i8rBfIb%262%3d-eLYCYMYFd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

puraCULTura

[www.puracultura.it](https://puracultura.musvc3.net/e/t?q=A%3dQe7ZQ%26I%3d6%26L%3dKd0%26M%3dJaDZO%26R%3dmRBM_wykw_89_0xXx_JC_wykw_7DET2.NCOfACIyS08.nLxL_wykw_7D_0xXx_KCmRBM_wykw_89_0xXx_JC_wykw_7DET2.NCOfACIyS08.nR_0xXx_JC_wykw_8DCQr_Q7RwAw_OV1h_ZiLwTxJwQyC0_OV1h_YASBJ_rCvFzK_0xXx_KAjKsFq_PizU_ZNRyK_u8rNsFlL_0xXx_KAUS08hS4QzPs_OV1h_YASBJ_yC0J_wykw_8B0F1GAQf_PizU_ZMYEB1_OV1h_Y0ZR0tL7Ph9s8fC6Wj_PizU_ZNRyK_uLsRwKy_PizU_av0zJBRw9_0xXx_Jb7hBBfR0L_wykw_7cJgxNwQy9uLqG%26v%3dJzQD08.LwQ%26nQ%3dMbD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

la rivista per il tuo tempo libero

[Puracultura n° 123/2021](https://puracultura.musvc3.net/e/t?q=3%3dTd0RT%26H%3d9%26D%3dNcC%26E%3dMZGRR%26Q%3dpJEL_zqnv_A1_Cwap_MB_zqnv_06HS5.FFNi3FH2KC7.qJ_Cwap_MBxKC7kK7P3Hv_W0S_Mf0Q.A0n_HlyX_S1D2JA_NYsk_Yi_HlyX_R1_NYsk_XnMHS.xKC7kK7P3Hv.E2_HlyX_R1_NYsk_YnKEI_1EFNk5_Cwap_N0v5HOt5EPmH_Cwap_Mb3J8_Im44Qu_HlyX_SyAu14H_zqnv_0VFPu_3vIx14Cv_HlyX_Syv3Hv93BEQz1_Cwap_Mb3J8_PmH8_NYsk_YlH4RqIE7_zqnv_1v7i0UMfl9_Cwap_Ma0ZxKvED9mDKA_zqnv_0VFPu_30J259P_zqnv_A4xQtJFNi_HlyX_RPXHJz72H0_NYsk_XCRUOx5EPi30Hq%264%3d8Q1LxY.v5E%26E1%3dUPe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

I numeri arretrati sono disponibili gratuitamente sul sito della rivista: [www.puracultura.it](https://puracultura.musvc3.net/e/t?q=8%3d9X3W9%26B%3d2%26I%3d3W6%26J%3d2T0W7%26K%3diOtF_svSp_46_rqTu_26_svSp_3AwMx.KuHb8uBuPr1.jIfE_svSp_3A_rqTu_36iOtF_svSp_46_rqTu_26_svSp_3AwMx.KuHb8uBuPr1.jO_rqTu_26_svSp_4AuJn_NoKs8e_HRxP_SeIeMtGeJu0r_HRxP_R7PtC_n0d9vH_rqTu_34fHa9m_MQsQ_W6KuH_c1nKa9hI_rqTu_34QPr1dPlJvMa_HRxP_R7PtC_u0rC_svSp_49r9wDsJb_MQsQ_W5RA9i_HRxP_R6W03pIoId6a1b0nPf_MQsQ_W6KuH_cEoOeDu_MQsQ_Xd3vGtKs6_rqTu_2U3et5bOrE_svSp_3Z2ZtKeJu6cEmD%26d%3dCvNv34.IeJ%26jN%3d5U0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Buona lettura

il direttore Antonio Dura

[Lettere al direttore](https://puracultura.musvc3.net/e/t?q=3%3dGaLRG%26E%3dK%26D%3dAZO%26E%3d0WSRE%26N%3d71qEDE_ztmp_A4uD2H89w_KksX_WTF3Ku33EDKz4.3J_ztmp_A9CKjCy32_KksX_Vxat_KksX_UORH73HmMDEz8_Bqas_LU0cx5tEu_HYvj_RCUTHqO3I24_Bqas_LU0cjKz4wKtMEHi_KksX_UP82M0_HYvj_Si_KksX_Uz_HYvj_RnPGM.xNB1kN6J3Ku.92_KksX_Uz_HYvj_SnNDC_1HEHk8_Bqas_M4v8GIt8DJmK_Bqas_LV3M7_Cm73Ku_KksX_Vx5u43B_ztmp_0YEJu_6u1i4uCx437v_KksX_Vxp3Ku33EDKz4_Bqas_LV3M7_JmK7_HYvj_SlK3LqLD1_ztmp_0XLZlB_Bqas_LU0cwEvHC3mGJ5_ztmp_0YEJu_69D288J_ztmp_A7wKtMEHi_KksX_UORHMy12K9_HYvj_RCUTIx8DJi69Bq%267%3d7K1OwS.v8D%2691%3dXOY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Image](https://puracultura.musvc3.net/e/t?q=6%3dWb9UW%26F%3d8%26G%3dQaB%26H%3dPXFUU%26O%3doMHJ_ytqt_04_FuZs_P0_ytqt_99KQ4.IILh6IF1NF5.pM_FuZs_P0wNF5jN0N2Ky_U9V_Pd9T.D8m_KowW_V4B1MD_LXvn_Wh_KowW_U4_LXvn_VmPKQ.wNF5jN0N2Ky.C1_KowW_U4_LXvn_WmNHG_zHILj8_FuZs_Q8u8KMs8HNlK_FuZs_PZ2MA_Gl77Ot_KowW_V29t47F_ytqt_9YINt_6yGw47Au_KowW_V2t2Ky72EHOy4_FuZs_PZ2MA_NlKA_LXvn_WkK7PpLH5_ytqt_4y5h9XPdkB_FuZs_PY9c1IuHG7lGN9_ytqt_9YINt_6CH18BN_ytqt_071OsMILh_KowW_USVGM351KC_LXvn_VBUXMw8HNh6CFp%267%3dAOzO1W.u8H%26Cz%3dXSc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

DISTRIBUZIONE

SALERNO

Stazione Ferroviaria

Museo Diocesano

Lloyd’s Baia Hotel

Bar Verdi

Circolo Canottieri

Bar Rosa

Ciccio Formaggio (piazza F. Gioia)

Dandy caffè letterario (Torrione)

Mumble Rumble (via Loria – Pastena)

Salumeria Botteghelle

Ostello (via Dei Canali)

Galleria Figliolia

Galleria Arechi

CAVA DE’ TIRRENI

Club Tennis

Hotel Holiday Inn

Hotel Maiorino

VIETRI SUL MARE

Antica tenuta “Il Trignano”

Edicola Vietri sul Mare

CETARA

Proloco

AMALFI

La scuderia del Duca – ex cartiera Cavaliere

FISCIANO

Bar Facoltà d’Ingegneria (Università)

[Puracultura – periodico di conoscenze](https://puracultura.musvc3.net/e/t?q=A%3dNa2ZN%26E%3d1%26L%3dHZ5%26M%3dGW9ZL%26N%3dhR9I_ryhs_39_7tSx_G9_ryhs_2DBPw.N0KaA0EtS74.iLuH_ryhs_2D_7tSx_H9hR9I_ryhs_39_7tSx_G9_ryhs_2DBPw.N0KaA0EtS74.iR_7tSx_G9_ryhs_3D0Mm_Q4NrAt_KQ1e_VdLtPsJtMtC7_KQ1e_U6S9F_mCsBuK_7tSx_H7eKpBl_PfvP_ZKNtK_r4mNpBgL_7tSx_H7PS74cS1MuPp_KQ1e_U6S9F_tC7F_ryhs_3B7BvG8Ma_PfvP_ZJU0Bx_KQ1e_U5ZO6oL4Lc9p4aC3Se_PfvP_ZKNtK_rHnRtGt_PfvP_as6uJ9Nr9_7tSx_GX2h98aR7H_ryhs_2cGcsNtMt9rHlG%26s%3dFuQA63.LtM%26iQ%3dJX9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Editore: Associazione Puracultura

Direttore responsabile: Antonio Dura

Redazione: Via Bottaio, 30 – Benincasa

84019 – Vietri Sul Mare (SA)

Registro Stampa di Salerno n° 20/2012

Tiratura 1.500 copie

19.000 iscritti alla newsletter

🔊 Listen to this