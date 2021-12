(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Comunicato Stampa

“Il Mostro di Firenze: Quel silenzio che non tace. Bugie e verità’

Docuserie originale 2 x 65’

Terzo appuntamento del ciclo Crime Doc targato Rai Documentari

in onda giovedì 9 dicembre in prima serata su Rai Due

Roma, 6 dicembre 2021 – “Il Mostro di Firenze: Quel silenzio che non tace – Bugie e verità’”, una coproduzione Rai Documentari e Verve Media Company, è il terzo appuntamento per la serie CRIME DOC targata Rai Documentari, in onda giovedì 9 dicembre in prima serata su Rai Due preceduto da un’anteprima in cui Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato, invita alla visione della ricostruzione di questa drammatica vicenda.

Protagonista della docuserie è il caso di cronaca nera per eccellenza: i delitti del Mostro di Firenze. Una serie di otto duplici omicidi, 16 vittime innocenti, avvenuti fra il 1968 e il 1985 nella provincia toscana che hanno terrorizzato il Paese e sconvolto i suoi equilibri sociali, scrivendo una delle pagine più buie e complesse della storia criminale contemporanea italiana.

Nessun fatto di cronaca nera ha spaventato tanto le famiglie italiane come i delitti del Mostro di Firenze e nessun’altra inchiesta ha diviso così tanto l’opinione pubblica e la magistratura, e continua anche oggi a far discutere. Una storia potente ed oscura che ha riempito trasmissioni tv e pagine di giornali diventando il primo caso criminale ad inaugurare la spettacolarizzazione mediatica nel nostro Paese.

Le sentenze in tre differenti gradi di giudizio hanno stabilito che quello di Firenze è un Mostro a tre teste, quelle di Pacciani, Vanni e Lotti. Ma la verità processuale coincide con la realtà dei fatti?

Oggi ad oltre 50 anni dal primo omicidio, la docuserie si pone queste domande e ripercorre il “romanzo” del Mostro di Firenze, raccontando le indagini con le sue tante piste, le guerre tra le procure, la psicosi del mostro negli anni ’80, il processo Pacciani e quello ai “Compagni di merende”, attraverso le testimonianze dei protagonisti e le preziose immagini di repertorio video fotografiche che raccontano un’epoca. Grazie a un’attenta e scrupolosa rilettura delle indagini, delle prove, delle testimonianze e degli atti processuali, e attraverso l’analisi delle scene del crimine da parte di tecnici, testimoni ed esperti, si ripercorreranno le dinamiche di alcuni di quei delitti mettendoli a confronto appunto con le evidenze investigative e processuali.

Perché ci sono solo due certezze: che la stessa pistola, una Beretta calibro 22, ha stroncato ben 16 vite lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue e di interrogativi e che per sei vittime (tre degli otto duplici delitti) nessuno, ad oggi, è stato ancora condannato.

“Il Mostro di Firenze. Quel silenzio che non tace. Bugie e verità” è una coproduzione Rai Documentari / Verve Media Company. Soggetto e sceneggiatura di Luciano Palmerino e Giuseppe Rinaldi, Montaggio di Leonardo Cariati e Massimiliano Onorati, Produttore Esecutivo Paolo Rivieccio, Supervisione Editoriale RaiDocumentari di Fabio Mancini Regia di Alessandro Galluzzi.

Rai Documentari – Creata nel gennaio 2020, sotto la guida di Duilio Giammaria, Rai Documentari è la struttura di riferimento all’interno dell’azienda per l’industria del documentario.

Verve Media Company – Casa di produzione indipendente italiana specializzata nella creazione di contenuti originali, con oltre 5.000 ore di programmi realizzati ed un know-how specifico nelle aree docufiction, documentario, film documentario e racconto del reale.

🔊 Listen to this