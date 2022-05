(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 FOOD INDUSTRY SUMMIT

Bologna, 25 maggio 2022

Palazzo dei Congressi, Piazza Costituzione, 4, Sala Bianca ore 9.00 -13.10

Programma provvisorio

N.B. Il presente documento costituisce una bozza di lavoro. I relatori indicati NON sono confermati. Il programma verrà reso ufficiale una volta ricevute le conferme da parte dei relatori

9.00Apertura dei lavori:

Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore

9.10Le nuove sfide per l’agroalimentare Made in italy

Sara Roversi, Founder e Presidente Future Food Institute

9.20Micaela Cappellini, Giornalista Il Sole 24 Ore

intervista:

Corrado Passera, Fondatore e Amministratore Delegato illimity

9.30Giorgio Dell’Orefice, Giornalista Il Sole 24 Ore

intervista:

Stefano Patuanelli, Ministro Politiche agricole alimentari e forestali

9.40TAVOLA ROTONDA Priorità e nuovi equilibri di filiera per il settore agroalimentare

Approvvigionamenti, caro materie prime alimentari, caro energia: gestire le criticità

Intervengono:

Cristiano Fini, Presidente Regionale Cia-Emilia Romagna

Nicola Gherardi, componente della Giunta esecutiva Confagricoltura

Rappresentante Coldiretti, tbd

Presidente filiera Agroalimentare Confindustria Emilia Area Centro, tbd

10.20Micaela Cappellini, Giornalista Il Sole 24 Ore

intervista:

Andrea Bertalot, Vice Direttore Generale Reale Mutua

10.30Verso la Biodiversità: quale transizione agroecologicaMicaela Cappellini, Giornalista Il Sole 24 Ore

intervista:

Maria Grazia Mammuccini, Presidente Federbio

10.40TAVOLA ROTONDA

Contribuire allo sviluppo sostenibile: l’innovazione della filiera alimentare per l’agricoltura del futuro

Alberto Ancora, Presidente Federchimica Agrofarma

Gianpiero Calzolari, Presidente Granarolo

Fulvio Conti, Responsabile Practice Agricoltura e Transizione Ecologica Almaviva

Alessandro Irico, Direttore Qualità Riso Scotti

Silvia Lionello, Direttore Servizi Gruppo Eurovo

Walter Righini, Presidente FIPER

11.40TAVOLA ROTONDA

Strumenti di crescita per le PMI agroalimentari: l’innovazione come motore della competitività

Gianni Galaverna, Vice direttore SITEIA.PARMA, Università di Parma

Giulio Gherri, Ceo ParmaFoodGroup

Carlo Panella, Head of Direct Banking illimity

Simone Ridolfi, CEO Moovenda

12.20Nuovi scenari e nuove dinamiche di mercato per il settore vitivinicolo

Silvana Ballotta, CEO Business Strategies

Renzo Cotarella, Amministratore Delegato Antinori

12.40Chiusura dei lavori

