(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia ha ricevuto, questo pomeriggio, il ministro greco della Protezione Civile e della Crisi Climatica Christos Stylianides. Nel corso dell’incontro bilaterale, è stato affrontato il tema della lotta agli incendi boschivi nei due Paesi e rimarcato l’importanza della firma del memorandum d’intesa per la prevenzione degli incendi sul modello italiano di gestione del soccorso pubblico, anche in funzione dei cambiamenti climatici. In quest’ambito, il sottosegretario Sibilia ha rimarcato il peso del coinvolgimento delle Regioni, cui è affidata la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi attraverso dei Piani regionali da attivarsi prima dell’inizio della stagione estiva sui territori a maggiore rischio.

Il ministro Stylianides ha apprezzato in particolare il progetto del Ministero dell’Interno italiano per l’istituzione dei presidi rurali dei Vigili del Fuoco, che ha come obiettivo quello di avere strutture e mezzi immediatamente operativi in prossimità dei parchi naturali e delle aree maggiormente esposte al rischio di incendi.

Il sottosegretario Sibilia ed il ministro Stylianides hanno rimarcato i rapporti di amicizia e mutua collaborazione tra Italia e Grecia, auspicando che si arrivi al più presto alla firma del memorandum che consentirà uno scambio di conoscenze e di tecnologie tra operatori del soccorso pubblico, che rafforzerà la capacità di reazione alle calamità per preservare con crescente efficacia l’inestimabile patrimonio naturale dei due Paesi.

La visita della delegazione greca è culminata nella visita al centro Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso il quale gli ospiti, accolti dal Capo del Dipartimento Prefetto Laura Lega e dal Capo del Corpo ing. Guido Parisi, hanno potuto conoscere il modello operativo di gestione del soccorso pubblico e della difesa civile nelle sue articolazioni centrali e territoriali.

Roma, 10 maggio 2022

Delia Cipullo

