(AGENPARL) – Roma, 02 marzo 2022 – Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha avvertito mercoledì che una terza guerra mondiale sarebbe “nucleare e distruttiva” durante l’invasione dell’Ucraina da parte del suo paese .

“La terza guerra mondiale sarà nucleare e distruttiva… Il presidente Biden è un uomo esperto e in precedenza ha affermato che l’unica alternativa alla guerra sono le sanzioni”, ha detto Lavrov in un’intervista al canale arabo di Al Jazeera, senza approfondire, secondo Gazeta, altri Media russi e Reuters .

Lavrov ha anche affermato che la Russia sarebbe in “reale pericolo” se l’Ucraina avesse mai acquisito armi nucleari. Non ci sono prove che l’Ucraina stesse tentando di acquisire armi nucleari dall’Occidente e l’Ucraina ha rinunciato alle armi nucleari all’inizio degli anni ’90 in seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.

All’inizio di questa settimana, lo spettro di una guerra nucleare è stato sollevato quando il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato alle forze di deterrenza strategica del suo paese, che gestiscono parte dell’arsenale nucleare russo, di essere in stato di massima allerta. Alcuni analisti hanno osservato che l’ordine aveva lo scopo di intimidire gli Stati Uniti e la NATO in modo che non venissero coinvolti nel conflitto in Ucraina.

La Russia, come gli Stati Uniti, possiede migliaia di armi nucleari, ma entrambi i paesi nel corso degli anni hanno sottolineato che la guerra nucleare porterebbe all’annientamento di entrambe le parti, o alla dottrina militare nota come distruzione reciprocamente assicurata.

All’inizio di questa settimana al Presidente degli USA, Joe Biden, è stato chiesto se gli americani dovessero essere preoccupati per la guerra nucleare. Biden ha risposto: “No”.

“Stiamo valutando la direttiva del presidente Putin. E in questo momento, non vediamo alcun motivo per cambiare i nostri livelli di allerta”, ha detto lunedì ai giornalisti il ​​segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki, aggiungendo che gli Stati Uniti non tenteranno di intensificare la retorica dopo i commenti e l’ordine di Putin. “Pensiamo che una retorica provocatoria come questa sulle armi nucleari sia pericolosa, aggiunga al rischio di errori di calcolo, dovrebbe essere evitata e non ci abbandoneremo”, ha aggiunto.

Giovedì pomeriggio, ora locale, la Russia ha affermato che le sue forze hanno catturato la città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, ha riferito Reuters. Tuttavia, Oleksiy Arestovych, consigliere dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato che “la città non è caduta, la nostra parte continua a difendere” in mezzo ai combattimenti in corso, evidenziando le opposte affermazioni di vittorie militari su entrambe le parti del conflitto.

Il servizio di emergenza statale ucraino ha dichiarato mercoledì all’Associated Press che almeno 2.000 civili sono stati uccisi finora, sebbene il numero non possa essere verificato in modo indipendente.

E Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, con una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, è stata nuovamente oggetto di pesanti attacchi mercoledì. Allo stesso tempo, le foto satellitari di Maxar mostrano un enorme convoglio di carri armati russi e altri veicoli che si estendono a miglia fuori Kiev.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica, l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha affermato che la Russia aveva detto all’agenzia che i suoi militari avevano preso il controllo della più grande centrale nucleare dell’Ucraina, ma che le operazioni stavano continuando normalmente.