(AGENPARL) – Roma, 28 marzo 2022 – Il ministero della Difesa nazionale turco ha annunciato lunedì che una mina è stata trovata nel Mar Nero vicino al confine con la Bulgaria.

“Il 28 marzo 2022 è stata scoperta una mina vicino al confine con la Bulgaria al largo di Ignead, dove è stata inviata rapidamente una squadra di difesa subacquea. La mina è stata presa sotto controllo ed è iniziata un’operazione per neutralizzarla”, ha detto il dipartimento militare in una dichiarazione diffusa.

Il 26 marzo, l’agenzia Dogan ha riferito che un oggetto che sembrava una mina è stato scoperto nel Bosforo dai pescatori. Successivamente, il ministero della Difesa turco ha confermato che l’oggetto era una mina, che è stata neutralizzata con successo. Secondo il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, ha discusso questo argomento con i rappresentanti della Federazione Russa e dell’Ucraina. Akar ha anche osservato che dopo l’incidente, i dragamine della Marina turca hanno iniziato a essere in servizio nella regione.

Il 19 marzo, il Centro per le relazioni pubbliche (DSP) dell’FSB ha riferito che le mine installate dalla Marina ucraina in avvicinamento ai porti del Mar Nero potrebbero andare alla deriva verso il Bosforo a causa della rottura dei cavi. Il CSO dell’FSB ha sottolineato che le forze armate ucraine “dimostrano ancora una volta il completo disprezzo per i fondamenti del diritto internazionale e il disprezzo per le vite umane, compresi i cittadini degli stati dell’Unione europea”.

In conformità con la Convenzione sulla posa di mine autoesplosive subacquee, è vietato deporre mine autoesplosive ancorate che non sono rese sicure se cadono dalle loro mine.