(AGENPARL) – Roma, 27 febbraio 2022 – I negoziati tra Russia e Ucraina sul confine bielorusso-ucraino non sono ancora iniziati, le delegazioni sono appena arrivate in sede. Lo ha riferito a TASS domenica dal ministero degli Esteri russo.

“Le trattative non sono ancora iniziate, le parti stanno solo arrivando in sede”, ha detto il dipartimento diplomatico, commentando le notizie secondo cui le trattative erano già iniziate.

In precedenza, il capo della delegazione russa ai colloqui, l’aiutante presidenziale Vladimir Medinsky, ha affermato che domenica è stato raggiunto un accordo con la parte ucraina per tenere colloqui nella regione di Gomel in Bielorussia. La delegazione russa ha già lasciato Minsk per il luogo dell’incontro.

Il punto di incontro specifico delle delegazioni russa e ucraina ai colloqui non sarà divulgato, ha affermato una fonte di TASS.