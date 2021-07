(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 Feltre, 19 luglio 2021

Cordoglio per la morte di Flavio Devetag. Il sindaco Perenzin: “Se ne va un interprete di spicco della vita professionale, culturale, sociale e pubblica della città”.

Il sindaco di Feltre, raggiunto dalla notizia della scomparsa di Flavio Devetag, esprime il cordoglio personale e a nome di tutta la città.

“Quella di Devetag è stata una figura importante sotto molti punti di vista per la città di Feltre, ma più in generale, per tutta la comunità bellunese. Basti pensare al suo impegno in campo medico come neurologo, anche in qualità di primario del reparto dell’ospedale “S. Maria del Prato”, che ebbe modo di guidare con grandi successi e riconoscimenti professionali.

Devetag è stato inoltre un protagonista attivo della comunità locale, della sua vita sociale e culturale. Come dimenticare, oltre a vari ruoli in altri enti e sodalizi, il suo impegno, anche come presidente, in una realtà così importante, non solo in ambito locale, come il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre?

Flavio Devetag è stato però anche un uomo delle istituzioni, sia locali che nazionali, avendo ricoperto il ruolo di consigliere comunale e assessore a Feltre e di parlamentare alla Camera dei Deputati; incarichi che ha sempre dimostrato di vivere con autentica passione civica”.

