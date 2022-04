(AGENPARL) – lun 25 aprile 2022 IlLongbridge Bolognabalza al terzo posto del girone C di serie A dopo aver superato in entrambi gli incontri ilFontana Ermes Sala Baganza, che rimane ancora a secco di vittorie dopo quattro giornate. I ragazzi di Moreno Trombini nel confronto disputato lunedì mattina hanno subito al 1° inning il punto segnato da Romanini, arrivato a casa su un errore difensivo. Il pareggio bolognese, dopo la buona prestazione di Pizzarotti (5rl-5bv-6so) è arrivato

Al 4° tentativo con un solo homer di Ferini a sinistra. Nella ripresa successiva il sorpasso firmato dal singolo di Moronta; la valida di Borghi al settimo (per il punto di Marchi) e quella di Canuti hanno dato la necessaria tranquillità ai padroni di casa. Campanella (v.) e Bortolotti (sv) hanno sorretto a dovere il Longbridge concedendo appena due valide. Dieci le hit locali, con Marchi a 2/4.

Senza storia la seconda sfida, che il Longbridge ha ipotecato dal primo attacco, grazie al singolo di Gamberini che ha spinto a casa i primi due punti. Il 3-0 arriva sulla volata di Lambertini. Grazie a due basi e a un lancio pazzo il Sala Baganza accorcia al 2°, ma il terzo e quarto attacco vedono i bolognesi ottenere due big inning, rispettivamente da 5 e da 7 punti, ai quali gli ospiti rispondono con due punti al quarto, battendo anche l’unica valida, di Lanfranchi. Undici le valide dei vincitori (3/4 Borghi con due tripli, 2/4 Rondelli), mentre Curvelo e Cantelli hanno garantito una one-hit di prima qualità.

I risultati del girone C: San Marino-Hort@ Godo 11-5, 6-1, Farma Crocetta-Mediolanum Rimini 13-6, rinv.; CSA Torre Pedrera-Comcor Modena 1-8, rinv.; Longbridge 2000 – Fontana Ermes Sala Baganza 4-1, 15-3 (7°).

Classifica: San Marino (8-0), 1.000; Comcor Mod (6-1), .857; Hort@ God (6–2), .750; Longbridge (4-4), .500; Farma Cro (3-4), .429; CSA T. P. (2-5), .286; Mediolanum Rim (1-6), .143; Fontana Ermes Sala (0-8), .000

[La situazione negli altri gironi](https://www.fibs.it/it/events/2022-fibs-serie-a-baseball-maschile/standings)

Nella foto: Borghi del Longbridge e Lanfranchi del Sala Baganza in azione nei recupero di lunedì (Photo Bass)

