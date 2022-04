(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 pag.

Race for the Cure 2022

e i Villaggi della Salute tornano in presenza in sette città con

l’obiettivo di testimoniare l’importanza della prevenzione, promuovere uno stile di vita

sano e raccogliere fondi per realizzare

progetti di ricerca e sostegno alle donne che vivono

esperie

nza di un tumore del seno.

Roma, la manifestazione

arriverà

15 maggio)

, Napoli

22 maggio)

Bologna

18 settembre),

Brescia (23

25 settembre)

, Matera

(30 settembre

2 ottobre)

Pescara

9 ottobre)

I Villaggi della Salute offrirann

o gratuitamente screening

Senologici

Ginecologici e di altre patologie prevalenti nelle donne

ospiteranno

laboratori gratuiti di

fitness, sport, sana alimen

tazione e benessere psicologico

🔊 Listen to this