(AGENPARL) – Roma, 12 novembre 2021 – Mentre l’economia mondiale emerge dalla crisi causata dalla pandemia, le élite globali hanno chiesto un ” Grande Reset “. Un aspetto di questo reset globalista è una mossa per trasformarci in una società “senza contanti”.

Il fondatore di Brownstone Research, Jeff Brown ha dichiarato che «Se i governi di tutto il mondo potessero rimuovere completamente le monete e le valute cartacee dai mercati oggi, lo farebbero assolutamente».

«E la motivazione è molto semplice: i Governi non possono vedere la maggior parte delle transazioni in contanti che avvengono i governi. Quindi devono avere fiducia che un’azienda pagherà le tasse su tali transazioni. Devono fidarsi che qualcuno che potrebbe vendere la propria auto in contanti riporterà la vendita e pagherà le tasse su quella transazione. Ma tante di queste transazioni non vengono riportate. E quindi c’è una motivazione molto materiale per i governi per essere in grado di vedere, analizzare, tracciare e tassare ogni transazione».

La pandemia è diventata un catalizzatore per le “transazioni contactless”, poiché le aziende hanno aumentato l’uso di app telefoniche e pagamenti diretti con carta di credito al fine di limitare le interazioni fisiche.

«C’è stata una grande spinta per rendere queste cose non solo semplici da usare ma anche in molti casi necessarie per l’uso», ha spiegato Brown.

Tuttavia, questo è “solo il primo passo” nella nuova società senza contanti del Great Reset , ha affermato.

«Il prossimo passo è passare a una versione digitale del dollaro USA. Alcune persone lo hanno definito qualcosa come la moneta della Fed, in cui utilizziamo le tecnologie, in particolare la tecnologia blockchain, per creare una versione digitale del dollaro USA».

Il governo – e l’IRS in particolare – è “profondamente motivato” a creare un’economia senza contanti del Great Reset perché un tale sistema consente ai funzionari del governo di «tenere traccia di ogni singola transazione», «vedere come viene speso ogni dollaro», quindi «tassare ogni singola transazione», ha spiegato Brown.

«È un’abilità suprema per un governo avere un controllo centralizzato sulla sua politica monetaria – come è distribuita e come è tassata», ha aggiunto.

Cerchiamo di capire il motivo del perché si raccomanda di investire in Bitcoin e nella tecnologia blockchain che alimenta le criptovalute come Bitcoin come un modo per proteggersi dal Grande Reset .

Le persone che hanno seguito il mio consiglio all’epoca potevano acquistare bitcoin a $ 240. E di recente, è stato scambiato a più di $ 64.000. Si tratta di un ritorno sull’investimento di oltre il 26.000 percento.

Brown vede Bitcoin come una valuta il cui valore non può essere diluito dalle politiche inflazionistiche di alcun governo.

«Quello che mi piaceva di Bitcoin allora – e quello che mi piace ancora adesso – è che la politica monetaria non può essere abusata», ha detto. «È letteralmente scritto nel codice. È una formula matematica. Ci possono essere solo 21 milioni di Bitcoin mai prodotti. Quindi abbiamo una fornitura limitata. E la politica monetaria aveva semplicemente senso per me, così come la tecnologia come riserva di valore».

Le risorse digitali come Bitcoin e altri progetti blockchain sono diventati importanti veicoli di investimento, ha spiegato Brown.

«Tendo a concentrarmi molto su queste aziende dirompenti che si stanno posizionando per quello che credo sarà un cambiamento definitivo verso questi processi digitali e uno stile di vita molto più digitale, che consente alle cose di accadere più velocemente, meno costose e in molti casi molto meglio del modo in cui facciamo le cose oggi», ha detto.

Qualcuno ha notato che alcune persone sono preoccupate di aver perso il Bitcoin e la criptovaluta “Gold Rush”. Ma Brown ha affermato che la crescita delle criptovalute e della tecnologia blockchain è solo all’inizio.

«Siamo ancora agli albori di quella che chiamo la terza generazione di Internet», ha detto. «La tecnologia blockchain per me è letteralmente la ricostruzione, l’invenzione della prossima generazione di Internet».

Innanzitutto va detto che la Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.

La tecnologia Blockchain si inserisce in un Universo complesso e in continua evoluzione che si può definire «Internet of Value», letteralmente «Internet del Valore», ovvero quei sistemi che rendono possibile scambiarsi valore su Internet con la stessa semplicità con cui oggi vengono scambiate le informazioni.

Brown ha spiegato che la prima generazione di Internet è stata caratterizzata dai grandi computer mainframe “decentralizzati” della fine degli anni ’70 e dei primi anni ’80 che erano sparsi in tutto il mondo con collegamenti lenti e limitati tra loro. Questa era l’era prima del laptop e del computer di casa. Nessuna delle parti aveva il controllo di questa prima generazione di Internet “altamente decentralizzata”.

Ma tutto è cambiato con la seconda generazione di Internet, che ha visto un rapido passaggio alla monetizzazione e ai “controlli centralizzati”, ha affermato Brown. Presto aziende come Amazon, Google e Facebook hanno acquisito un’immensa quantità di potere e influenza sul funzionamento di Internet e sono i principali beneficiari.

Aziende come Facebook e Google in particolare hanno fatto fortuna “sorvegliandoci, raccogliendo i nostri dati a nostra insaputa e vendendoli agli inserzionisti”, ha affermato.

Tuttavia, la terza generazione di Internet, guidata dalla tecnologia blockchain, è destinata a invertire questi controlli centralizzati.

«La terza generazione di Internet è in gran parte incentrata sulla tecnologia blockchain e sulla decentralizzazione di Internet, togliendo potere a queste aziende che sono state i principali beneficiari nel corso degli anni», ha affermato Brown.

«Posso assicurarti che siamo davvero solo ai primi due inning in questo momento. Siamo solo all’inizio», ha detto.

«Tutti questi enormi elementi costitutivi – queste società monopolistiche, società tecnologiche – sono in corso per un guasto pluriennale, poiché la tecnologia blockchain è progettata e le applicazioni sono progettate per sostituire essenzialmente i prodotti e i servizi che stiamo utilizzando oggi», Ha spiegato il marrone.

Crede che ci aspetta una “corsa al rialzo” decennale per le risorse digitali.

«È una delle cose di cui sono più entusiasta alla Brownstone Research», ha detto Brown.