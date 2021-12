(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 Il Grande Concerto di Natale quest’anno si fa in sette!

La tradizione vuole che la Città di Parabiago abbia il suo Grande Concerto di Natale che

quest’anno, a differenza degli altri anni, prevede sette eventi diversi dislocati per il territorio. Ogni

evento è pensato da ciascun Corpo Musicale e Coro cittadino che, secondo le proprie peculiarità,

proporranno un programma musicale e corale natalizio.

L’originale proposta, studiata e realizzata in collaborazione con i Corpi Musicali Santo Stefano e

San Lorenzo, oltre alla disponibilità delle corali cittadine, nasce dalla necessità di rispettare le

misure anti Covid ancora in corso.

Ben settanta i musicisti che si esibiranno per l’occasione, non da meno i coristi che toccano quasi i

novanta elementi. I sette Concerti, sotto l’insegna #distantimauniti, avranno come filo conduttore al

proprio interno: un momento musicale in memoria delle Vittime del Covid.

Questo il programma:

 sabato 11 dicembre alle ore 21:00 presso la Sala polifunzionale S. Famiglia di S. Lorenzo

con il Corpo Musicale S. Lorenzo diretto dal M° Giovanni Savastio

 domenica 12 dicembre alle ore 17:00 presso la Chiesa S. Maria Elisabetta di Villastanza con

il Coro Parrocchiale “In Laetitia” di Villastanza diretto dal M° Marco Zanolini insieme alla

Corale Laudar Cantando di Ravello diretto dal M° Cristina Venturini; la giornata terminerà alle

ore 21:00 presso la Chiesa S. Anna di Villapia con la Corale di S. Lorenzo accompagnata per

l’occasione da un ensemble strumentale e diretti dal M° Davide Lando.

 venerdì 17 dicembre alle ore 21.00 con il Corpo Musicale Parrocchiale “S. Stefano” diretto

dal M° Simone Clementi con la partecipazione straordinaria dell’Orobian Pipe Band,

tradizionale ensemble di cornamuse, presso la Chiesa SS. Gervaso e Protaso di Parabiago

 sabato 18 dicembre presso la Chiesa SS. Gervaso e Protaso di Parabiago alle ore 21.00 si

esibirà invece la Corale S. Cecilia di Parabiago con un Quartetto d’archi diretti dal M° Carlo

Roman.

 domenica 19 dicembre alle ore 18.00 presso la Chiesa Gesù Crocifisso di Ravello si

esibiranno nuovamente la Corale Laudar Cantando di Ravello diretto dal M° Cristina Venturini

con il Coro Parrocchiale “In Laetitia” di Villastanza diretto dal M° Marco Zanolini il tutto

impreziosito dalla partecipazione del soprano Giada Citton. In serata alle ore 21:00 la

conclusione ufficiale con la Corale di S. Lorenzo insieme all’ensemble strumentale diretti dal

M° Davide Lando.

Ogni Concerto è a ingresso libero ma con obbligo di Green Pass “rinforzato”.

“Che sia un Santo Natale sereno per tutti -augura il Sindaco Raffaele Cucchi- Musica e canti

natalizi saranno per noi un modo per riappropriarci della socialità e della tradizione del Grande

Concerto di Natale. Sarà l’occasione per tornare a vivere le festività incontrandoci e l’idea di creare

più eventi in città, darà anche l’opportunità di vivere più momenti natalizi. A nome

dell’Amministrazione comunale ringrazio il Calzificio Rede Parabiago per aver sponsorizzato il

Grande Concerto di Natale e i Corpi Musicali cittadini e le Corali per rendere questo momento

comunitario sempre più ricco e caldo.”.

