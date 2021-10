(AGENPARL) – Roma, 18 ottobre 2021 –

Un giudice di Manhattan ha sospeso la visita di un padre di Long Island con sua figlia piccola a meno che non sottoponga i test COVID-19 su base settimanale o venga vaccinato, nonostante l’uomo abbia già contratto il virus.

“Qui, l’accesso dei genitori di persona da parte dell’imputato non è nel migliore interesse del bambino, e ci sono circostanze eccezionali che supportano la sua sospensione”, ha scritto il giudice Matthew Cooper, secondo il New York Post, in un caso che coinvolge il divorzio e l’affidamento del padre. disputa sulla figlia di 3 anni.

Cooper ha anche scritto che i “pericoli di rimanere volontariamente non vaccinati durante l’accesso con un bambino mentre il virus COVID-19 rimane una minaccia per la salute e la sicurezza dei bambini non possono essere sottovalutati”. I nomi del padre, della madre e della figlia non sono stati rivelati nell’ordine.

Ma l’avvocato del padre, Lloyd Rosen, ha dichiarato al New York Post alla fine della scorsa settimana di essere stato precedentemente infettato dal virus del covid

che causa il COVID-19, sostenendo che l’uomo ha l’immunità naturale e quindi non bisogno del vaccino. Diversi studi , tra cui un documento di ricerca fondamentale dei ricercatori israeliani alla fine di agosto, hanno scoperto che l’immunità naturale fornisce una protezione robusta e a lungo termine contro il virus del PCC e, in alcuni casi, è superiore al vaccino Pfizer a due dosi.

“Il mio cliente non è un teorico della cospirazione”, ha detto l’avvocato alla fine della scorsa settimana. “E’ preoccupato per il vaccino. Ha sentito parlare di effetti collaterali. Una volta ha avuto una brutta reazione a un vaccino antinfluenzale”.

“Questo giudice deve sentire che 80 milioni di americani che non sono vaccinati stanno mettendo i loro figli a rischio imminente di danni e, quindi, i tribunali dovrebbero intervenire e rimuovere quei bambini dai loro genitori”, ha continuato Rosen. “Questa è una posizione assurda da prendere”.

Tuttavia, l’avvocato della madre, Evan Schein, ha elogiato la sentenza del giudice.

“È incredibilmente importante che mette in evidenza i tempi straordinari in cui stiamo vivendo e rafforza che l’interesse superiore di un bambino è fondamentale”, ha detto al Post.

A settembre, Schein aveva sollevato preoccupazioni sullo stato di vaccinazione del padre. Cooper ha quindi affermato che l’inoculazione è ora un requisito per “partecipare in modo significativo alla società di tutti i giorni” e ha indicato i controversi mandati di vaccinazione per varie professioni.

La città di New York all’inizio di quest’anno ha imposto alle persone di mostrare la prova della vaccinazione COVID-19 per entrare in ristoranti, palestre, bar, teatri e attività simili. Nel frattempo, il governo dello stato di New York ha recentemente ordinato che gli operatori sanitari debbano ricevere il vaccino COVID-19 o affrontare la sospensione, sebbene un giudice federale la scorsa settimana abbia emesso una sentenza temporanea che consente ai lavoratori di saltare le iniezioni se richiedono esenzioni religiose.