(AGENPARL) – Roma, 18 marzo 2022 – Giovedì il governo ha formalmente deciso di revocare tutti i restanti limiti di quasi-stato di emergenza per il coronavirus in Giappone come programmato la prossima settimana, poiché il numero di nuove infezioni ha recentemente registrato una tendenza al ribasso.

Tokyo e le vicine prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama sono tra le 18 aree che vedranno la fine delle restrizioni lunedì. Altre aree includono Aichi, Osaka e Kyoto.

Con la rapida diffusione della variante Omicron del virus dall’inizio dell’anno, il numero delle prefetture soggette ai cordoli è salito a un certo punto fino a 36. I restanti 18 hanno visto due volte prorogare le scadenze delle misure.

Con la revoca, il Paese sarà libero da tali misure per la prima volta dall’8 gennaio.

Ma poiché permangono preoccupazioni sulla contagiosa sottovariante BA.2, che potrebbe causare una recrudescenza del virus e fare pressione sul sistema medico, i partiti di opposizione hanno affermato che è prematuro eliminare completamente le restrizioni.

Il Partito Democratico Costituzionale del Giappone ha affermato in una dichiarazione che le persone potrebbero considerare la revoca come una “dichiarazione di sicurezza”, avvertendo che le infezioni potrebbero riprendersi soprattutto perché gli scambi sociali normalmente aumentano intorno ad aprile, quando inizia un nuovo anno lavorativo e scolastico in Giappone.

Il primo ministro Fumio Kishida ha affermato mercoledì che ci sarà ancora un periodo di transizione durante il quale le persone dovrebbero prestare la massima cautela contro le infezioni.

Il quasi stato di emergenza ha consentito ai governatori di chiedere che ristoranti e bar chiudano presto e smettano di servire alcolici. È più limitato in termini di copertura e restrizioni rispetto a uno stato di emergenza completo.

“Il numero di nuovi casi di coronavirus sta diminuendo e la pressione sugli ospedali si sta attenuando”, ha affermato Hitoshi Kikawada, viceministro senior presso l’ufficio di gabinetto, a proposito delle 18 prefetture.

“È importante mantenere e rafforzare la risposta medica mentre si lavora al recupero delle attività economiche sociali”, ha aggiunto.

Nell’ambito degli sforzi per normalizzare tali attività, il governo prevede di non richiedere più alle aziende di identificare stretti contatti con i pazienti affetti da coronavirus sui luoghi di lavoro se hanno implementato misure per prevenire la diffusione delle infezioni.

L’ultima decisione di rimuovere tutti i cordoli di quasi emergenza è anche in linea con le nuove linee guida del governo, che affermano che tali misure possono essere interrotte quando si prevede che lo sforzo sul sistema sanitario si allenterà nonostante il numero di infezioni rimanga a livelli elevati.