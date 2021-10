(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 [“Accedi alla pagina” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

22-10-2021

[Il futuro dell’Europa ai microfoni di Radioimmaginaria](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/il-futuro-dell%E2%80%99europa-ai-microfoni-di-radioimmaginaria)

[]Più di 800 studenti di scuole medie e superiori tra Liguria ed Emilia-Romagna parteciperanno a “OltrApe EU”, l’iniziativa promossa da Parlamento e Commissione europea.

Dal 25 al 30 ottobre il team di Radioimmaginaria viaggerà con la sua “ApeRadio”, un’Ape Piaggio del 1970 alimentata a biometano e adibita a studio radiofonico tra le città di Levanto (SP), Sarzana (SP), Berceto (PR) e Novellara (RE) per parlare con gli studenti del futuro dell’Unione europea, su iniziativa dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

Parteciperanno al progetto le scuole medie di Levanto (25 ottobre), l’Istituto Parentucelli – Arzelà di Sarzana (26 ottobre), le scuole medie di Berceto (29 ottobre) e l’Istituto Carrara di Novellara (30 ottobre).

A partire dalle ore 8:00, l’ApeRadio sosterà nei cortili delle scuole coinvolte per dare il via al progetto insieme agli studenti. Dopo una breve introduzione all’iniziativa alle ore 10:00, si terrà una riunione di redazione per discutere insieme i contenuti e la pianificazione della puntata, che andrà poi in diretta subito dopo sul [portale di Radioimmaginaria](https://radioimmaginaria.it/live). Al termine della giornata, gli studenti raccoglieranno le loro idee in un documento che verrà caricato sulla piattaforma della [Conferenza sul futuro dell’Europa](https://futureu.europa.eu/?locale=it).

Quattro tappe, dunque, e quattro temi: ambiente a Levanto, diritti civili a Berceto, migrazione a Sarzana, scuola ed Erasmus+ a Novellara. Gli appuntamenti radiofonici verranno interamente organizzati e condotti dagli studenti, che saranno i protagonisti di un dibattito sui temi più importanti dell’agenda europea, proprio sul modello della Conferenza sul futuro dell’Europa. Dallo scorso aprile infatti, i cittadini europei sono chiamati a condividere sul portale della Conferenza idee che possano migliorare la loro vita all’interno dell’Unione.

Il Parlamento e la Commissione europea pongono così al centro la voce delle ragazze e dei ragazzi che rappresentano la Next Generation e che si mettono in gioco per il presente e il futuro dell’Europa.

Sarà possibile rimanere aggiornati sull’iniziativa seguendo l’hashtag #OltrApeEU sui canali social del Parlamento europeo in Italia (@pe_italia) e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea (@europainitalia).

Oppure visitando il sito radioimmaginaria.it e il profilo Instagram @onair_radioimmaginaria

