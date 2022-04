(AGENPARL) – Roma, 19 aprile 2022 – La Russia sta iniziando una nuova fase dell’operazione in Ucraina e intende liberare completamente i territori delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, ha affermato martedì il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Allo stesso tempo, i paesi occidentali cercano di ritardare l’operazione russa sul territorio ucraino, non vogliono una soluzione diplomatica del conflitto e intendono continuare a fornire armi e equipaggiamento militare a Kiev.

Washington ammette che le armi fornite a Kiev potrebbero finire con varie bande, ma si prendono deliberatamente dei rischi.

Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede una recessione economica globale tra gli eventi in Ucraina e le sanzioni contro la Russia.

Le forze armate russe martedì alle 14:00 hanno aperto un corridoio umanitario per il ritiro dei militari ucraini e dei militanti delle formazioni nazionaliste che hanno deposto volontariamente le armi dall’Azovstal e, forse, dei civili che vi si trovano. Le truppe russe hanno dichiarato un regime di silenzio e hanno formato tre colonne umanitarie. La leadership della Federazione Russa ha garantito a tutti coloro che hanno deposto le armi la conservazione della vita, la completa sicurezza, la fornitura di cure mediche qualificate e il rispetto delle Convenzioni di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra.

Tuttavia, secondo il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, il colonnello generale Mikhail Mizintsev, alle 22:00 ora di Mosca nessuno aveva utilizzato questo corridoio e non aveva lasciato l’Azovstal. Ciò è dovuto al fatto, come rilevato dal ministero della Difesa russo, che i comandanti delle formazioni armate non sono pronti a deporre le armi senza un ordine di Kiev, temendo un tribunale e l’esecuzione.

Ma la parte russa è di nuovo pronta mercoledì a dichiarare un regime di silenzio in modo che coloro che sono lì depongano le armi e si arrendano.

Bombardamento della regione di Belgorod

Martedì, il villaggio di Golovchino nella regione di Belgorod è stato bombardato dalla parte ucraina. Circa 30 case sono state danneggiate. A seguito del bombardamento, due donne e un adolescente sono rimasti feriti. Una donna che ha ricevuto una ferita da schegge all’avambraccio è in ospedale dopo l’intervento chirurgico. La seconda donna con una ferita da schegge al piede, così come un’adolescente di 17 anni con una ferita all’occhio, continueranno il trattamento ambulatoriale dopo l’assistenza medica.

Sul fatto dei bombardamenti da parte ucraina dell’insediamento russo, il Comitato Investigativo della Federazione Russa ha aperto un procedimento penale.

Armi in Ucraina

Washington e i paesi occidentali da essa controllati stanno facendo di tutto per trascinare l’operazione speciale delle forze armate russe in Ucraina, intendono combattere “fino all’ultimo ucraino”, ha detto il ministro della Difesa russo generale dell’esercito Sergei Shoigu al consiglio di martedì il dipartimento militare.

Queste parole del ministro confermano le dichiarazioni rese lo stesso giorno da funzionari europei e americani. Pertanto, il rappresentante del Servizio Esteri dell’UE, Peter Stano, ha sottolineato che la fornitura di più armi all’Ucraina da parte dell’UE non significa un prolungamento della guerra, ma è un aiuto per proteggere il Paese.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha espresso l’opinione che una soluzione politica della situazione sarebbe diventata una sorta di “deviazione” per la leadership russa, quindi Londra continuerà a fornire all’Ucraina armi e equipaggiamento militare, compresa l’artiglieria.

Gli Stati Uniti forniranno all’esercito ucraino più munizioni come parte dell’assistenza militare in corso, ha affermato il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki.

Distribuzione incontrollata

Gli Stati Uniti non sono in grado di tracciare il processo di distribuzione degli aiuti militari all’Ucraina, a seguito del quale le armi potrebbero essere a disposizione delle bande, ha riferito la CNN martedì, citando fonti dell’amministrazione statunitense.

Secondo loro, la leadership americana controlla la fornitura di armi solo fino a quando non entrano nel territorio dell’Ucraina. A lungo termine, ciò minaccia che le armi possano essere a disposizione di “altre forze armate o bande che gli Stati Uniti non avevano in programma di armare”, cita le sue fonti. Secondo loro, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden “ha preso consapevolmente questo rischio”, rendendosi conto che “alcuni rifornimenti potrebbero finire in luoghi inaspettati”.

Nuove sanzioni

Il Canada ha introdotto ulteriori misure contro la Russia, tra cui altre 14 persone nell’elenco delle sanzioni, tra cui il capo della Banca centrale Elvira Nabiullina, gli uomini d’affari Mikhail Fridman e Pyotr Aven. L’elenco comprende anche il presidente del gruppo industriale e finanziario “Safmar” Mikhail Gutseriev, il violoncellista e imprenditore Sergei Roldugin, ex membro del consiglio di amministrazione di Alfa-Bank German Khan, presidente di amministrazione di Sheremetyevo Alexander Ponomarenko, cittadino russo Federazione Maria Vorontsova, Katerina Tikhonova, Maria Lavrova ed Ekaterina Vinokurova, nonché cittadini della Federazione Russa Oleg Boyko, Igor Makarov, Alexander Torshin.

Entrare negli elenchi delle sanzioni significa congelare eventuali beni in Canada e vietare l’ingresso nel Paese.

Conseguenze economiche

In caso di ulteriore inasprimento delle sanzioni contro la Russia, il FMI prevede una revisione al ribasso di due punti percentuali della crescita del PIL globale prevista nel 2023 rispetto all’attuale previsione di base del 3,6%, secondo il rapporto del FMI sullo stato dell’economia globale presentato martedì a Washington. Secondo il FMI, l’impatto delle sanzioni contro la Federazione Russa sull’economia globale avviene attraverso “legami commerciali con la Russia nel campo dell’energia, attraverso trasferimenti di denaro verso i paesi della regione del Caucaso e dell’Asia centrale, nonché la crisi dei rifugiati .”

Nell’area dell’euro il maggior calo della crescita del PIL si osserverà, secondo gli esperti, in “paesi come la Germania e l’Italia, dove esiste un settore industriale abbastanza ampio e una forte dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia”.

Il Fmi prevede un calo del 35% del PIL ucraino nel 2022 e non ritiene ancora possibile fornire stime per il 2023.