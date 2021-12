(AGENPARL) – Roma, 05 dicembre 2021 – Il direttore del National Institutes of Health (NIH) Francis Collins ha dichiarato domenica su “Meet the Press” che “certamente possibile” che la variante Omicron non sarà l’ultima variante COVID-19 della pandemia.

Il presentatore Chuck Todd ha dichiarato: “Sembra che molti scienziati siano sorpresi di quanto questo virus sia mutato o di quanto velocemente stia mutando questo virus. Quindi immagino che siamo alla tua idea di dove siamo diretti? Senti, so che dobbiamo essere vaccinati di più in tutto il mondo, ma realisticamente dovremmo aspettarci essenzialmente una nuova variante dominante ogni sei mesi? Abbiamo avuto Delta prima. Voglio dire, siamo in quel tipo di schema qui?”

Collins ha risposto: “È certamente possibile che questa non sia l’ultima variante emergente che attirerà molta attenzione e molta preoccupazione. Questo ha il maggior numero di mutazioni che abbiamo visto finora. Omicron con circa 50 mutazioni rispetto al virus Wuhan originale. Sembra che probabilmente siano sorti in un individuo immunocompromesso – questa è un’ipotesi, ma sembra plausibile – che non è stato in grado di combattere completamente il virus. Quindi è rimasto nel sistema per mesi in quella persona fino a quando non l’ha finalmente superato. E questa è, ovviamente, una situazione perfetta perché il virus sia in grado di raccogliere ulteriori mutazioni lungo la strada. Nella misura in cui ciò continuerà a succedere, se non abbiamo un’adeguata protezione immunitaria in tutto il mondo, sì, probabilmente vedremo qualcosa.

