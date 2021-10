(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Roma, 26 ottobre 2021

IL CONSIGLIO DI STATO PRENDE TEMPO. A QUANDO LA RIFORMA DELLE CONCESSIONI?

Incertezza sull’intervento del Governo e della politica sulle concessioni balneari nella legge ‘concorrenza’: fine anno o entro il mese di ottobre?

“Ho forti dubbi sul momento in cui si procederà alla riforma delle concessioni demaniali inserendo il provvedimento di specie nella legge concorrenza” – ha dichiarato Pietro Gentili, Segretario dei Sindacati Nazionali FENAILP – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti.

“La segnalazione che l’Antitrust ha inviato a Palazzo Chigi a fine marzo – ha precisato Gentili – sollecita una immediata riforma delle concessioni (balneari, ambulanti, autostrade, dighe, porti), Bruxelles ha fatto pervenire, sempre a Draghi, una moratoria sul ritardo nella necessità di rivedere sostanzialmente le procedure di rinnovo dei titoli concessori, da ultimo il Consiglio di Stato ha chiesto almeno un mese di tempo per conoscere la strada che l’organo di giustizia amministrativa intende percorrere sulle proroghe e sulla valenza della legge 145/2018”.

Palazzo Chigi era intenzionato ad affrontare e risolvere tutti gli interrogativi legati alla direttiva Bolkestein, (che sin dal 2006 obbliga a bandire gare di pubblica evidenza sul rinnovo delle concessioni per le spiagge nell’ambito del ddl “concorrenza”, prima entro luglio 2021, poi settembre 2021 ed infine nel mese di ottobre, dopo il parere espresso nel merito dal Consiglio di Stato).

Il punto è che, come comunicato dal suo presidente Filippo Patroni Griffi, l’ordine di giustizia amministrativa ha decretato che ci vorrà almeno un mese per decidere se gli interrogativi connessi alle proroghe disposte dalla legge 145/2018 ecc….. dovranno essere rimesse alla Corte Costituzionale oppure rinviate alla Corte di Giustizia europea.

“Da qui nasce il legittimo interrogativo degli imprenditori balneari italiani – ha continuato il Segretario FENAILP – e, cioè: il Governo intende presentare in Parlamento la legge per il mercato e la concorrenza entro la fine del mese ottobre, così come anticipato più volte da Draghi, oppure a fine anno puntando alla sua approvazione definitiva nel 2022?”.

“La speranza resta quella di poter assistere alla presentazione della riforma sulle concessioni da parte del Governo intorno alla fine dell’anno – ha precisato Mario Arciuolo, Segretario Generale della FENAILP – guadagnando in questo modo il tempo necessario per arrivare ad un tavolo di confronto indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le rappresentanze delle associazioni di categoria”.

Un passaggio, insomma, di fondamentale importanza affinché si possa arrivare ad una soluzione condivisa ed armoniosa per un futuro certo ed a lunga scadenza delle 30.000 imprese balneari che svolgono un ruolo primario e trainante nell’ambito del fenomeno turistico del Paese.

