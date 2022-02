(AGENPARL) – gio 24 febbraio 2022 Il Consiglio dà il via libera alla realizzazione di un edificio polifunzionale a Malamocco, destinato a casa per vacanze sociali o centro soggiorno e studi

Il Consiglio comunale con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto ha dato il via libera alla proposta di realizzazione a Malamocco di un edificio polifunzionale con destinazione d’uso casa per vacanze sociali o centro soggiorno e studi, da parte della cooperativa sociale Comunità di Venezia, su un’area di sua proprietà. L’edificio darà accoglienza a persone anziane con disabilità motorie, cognitive, sensoriali o con ridotta mobilità, in modo da offrire loro spazi di ricettività e ricreatività inclusiva, tutelandone le esigenze assistenziali.

Il progetto, viene sottolineato nella delibera “è pienamente coerente con le finalità socio-assistenziali di Comunità di Venezia, che intende favorire occasioni di inclusione sociale e lavorativa per gli ospiti della comunità terapeutica che abbiano concluso un percorso riabilitativo, impiegando almeno sei persone affiancate da personale altamente qualificato in campo educativo”.

Nello specifico, è prevista la costruzione di uno stabile di circa 650 metri quadri di superficie lorda su un lotto di 2172,51 mq. Altri 264 mq saranno invece destinati a parcheggi. Un’area vicina, delle dimensioni di circa 5200 mq, sarà utilizzata per attività orticole compatibilmente con la vegetazione di pregio che dovrà essere accuratamente rilevata. La nuova sede sarà quindi impiegata per attività formative nel settore dell’orticultura tradizionale veneziana e del florovivaismo.

La delibera prevede inoltre un collegamente pedonale verso i Murazzi, l’eventuale accesso è subordinato “all’assenso delle autorità competenti – è scritto nel provvedimento – non dovrà in alcun modo precludere la possibilità di ripristinare e riaprire la strada vicinale Malamocco Alberoni, anche per un suo utilizzo carrabile per i mezzi di soccorso”.

E’ anche disposta la riduzione della zona di rispetto cimiteriale in corrispondenza dell’area destinata alla realizzazione dell’edificio polifunzionale come previsto al comma 5 dall’articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (approvato con Regio Decreto nel 27 luglio 1934, numero 1265, come modificato dalla Legge 166/2002).

Venezia, 24 febbraio 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale