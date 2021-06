(AGENPARL) – MATERA, mer 09 giugno 2021

Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 10 giugno alle ore 16,00 in seduta straordinaria (seconda convocazione, lunedì 14 giugno alla stessa ora) presso l’aula magna dell’istituto tecnico industriale “Pentasuglia” in via Mattei.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1 – Interrogazioni: interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto “Incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato di direzione del settore Manutenzione Urbana”; interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto “Ancora ritardi per la riapertura del parcheggio di via Lucana-via Vena”.