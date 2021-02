IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IL 23 E 24 FEBBRAIO – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – sab 20 febbraio 2021 Comunico che il Consiglio Comunale è convocato nei giorno indicati, in modalità telematica tramite video conferenza nella piattaforma Microsoft

Teams come previsto nelle linee guida del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 105158 del 09/04/2020, per la trattazione dei seguenti punti:

Martedì 23 febbraio 2021 alle ore 17.30

Proposta

N. TIPO OGGETTO PROPONENTE

n. del

“Cagliari cardioprotetta”, progetto per la cardioprotezione dei principali luoghi della città

1 MOZIONE 25 05/02/2020 CONS. SORU E PIÙ

Proposta di riqualificazione dell’area tra via Cinquini e via Serbariu

2 MOZIONE 20 01/02/2021 CONS. FADDA E PIÙ

Sottoscrizione protocollo intenti tra il Comune di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, il CCP PIANIFICAZIONE

3 ORDINE DEL GIORNO 236 21/12/2020

Comando Militare della Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari STRATEGICA

Valorizzazione della storica Villa Laura a Cagliari CCP CULTURA,

4 ORDINE DEL GIORNO 15 25/01/2021 SPETTACOLO E VERDE

PUBBLICO

ORDINE DEL GIORNO Mercato dei Ricciai

CONSS. FADDA E

5 17 30/01/2020 POLASTRI

Proposta

N. TIPO OGGETTO PROPONENTE

n. del

Azioni urgenti per scongiurare la chiusura dell’aeroporto di Elmas

6 ORDINE DEL GIORNO 13 21/01/2021 CONS. CILLOCCU E PIÙ

Piano Vaccini anti Covid Regionale, inserimento nella fase 2 priorità delle persone con disabilità

7 ORDINE DEL GIORNO grave (a domicilio, coi loro caregiver e operatori), insieme ai più fragili (over 80 e ospiti in RSA), a 24 11/02/2021 CONS. POLO E PIÙ

rischio di esclusione e discriminazione

Proposta di deliberazione n. 103 del 22/06/2020 – Misure di sostegno economico per le imprese

ORDINE DEL GIORNO titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico connesse

8 110 02/07/2020 CONS. GHIRRA E PIÙ

A FINE DIBATTITO all’emergenza epidemiologica da covid-19 – Esenzione dal pagamento del canone di occupazione

del suolo pubblico (Cosap) – prot. 168173 del 30/06/2020

A seguito del dibattito e dell’approvazione della proposta di deliberazione prot. n. 100 del

ORDINE DEL GIORNO 12/06/2020: “modifica al regolamento per le occupazioni di suolo pubblico a servizio di pubblici CONS. PORTOGHESE E

9 112 02/07/2020 PIÙ

A FINE DIBATTITO esercizi e attività commerciali nella centrale piazza Yenne e nel Largo Carlo Felice. Disposizioni

provvisorie a sostegno delle imprese di pubblico esercizio connesse all’emergenza covid-19”

Mercoledì 24 febbraio 2021 alle ore 17,30 per la trattazione delle interrogazioni ai sensi dell’art. 20 c. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale

Documento

N. TIPO OGGETTO PROPONENTE/I

n. del

1

Riqualificazione della Villa Laura e dell’ex cantiere Cocco nel viale Sant’Avendrace – prot. n.

303016 del 30/11/2020 – Sindaco

Documento

N. TIPO OGGETTO PROPONENTE/I

n. del

Procedure di esproprio preordinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di via

Verga – prot. n. 328376 del 23/12/2020 – Ass. Tack

Acquisto delle attrezzature del Parco di Terramaini – prot. n. 332327 del 30/12/2020 – Ass.

Piroddi

Stato di elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – prot. n. 11300 del

6 INTERROGAZIONE 9 2021 CONS. GHIRRA E PIÙ

13/01/2021 – Sindaco

Situazione Cagliari città universitaria – prot. n. 18104 del 19/01/2021 – Ass. Dedola CONS. LECIS COCCO

7 INTERROGAZIONE 11 2021 ORTU E PIÙ

Progetti per l’attività sportiva e motoria nei parchi urbani – prot. n. 19224 del 20/01/2021 –

8 INTERROGAZIONE 13 2021 CONS. MASSA E PIÙ

Sindaco

Redazione del piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) – prot. n. 19234 del

9 INTERROGAZIONE 15 2021 CONS. GHIRRA E PIÙ

20/01/2021 – Ass. Guarracino

Presenza in città di bocconcini avvelenati per animali – prot. n. 23967 del 25/01/2021 – Ass.

10 INTERROGAZIONE 20 2021 CONS. BENUCCI E PIÙ

Tack – Ass. Piroddi

11 INTERROGAZIONE Impiantistica sportiva Terramaini – prot. n. 23969 del 25/01/2021 – Ass. Tack 21 2021 CONS. BENUCCI E PIÙ

12 INTERROGAZIONE Funzionamento piscina Terramaini – prot. n. 29381 del 28/01/2021 – Ass. Tack 23 2021 CONS. GHIRRA E PIÙ

Riapertura al pubblico della sala lettura della Mediateca del Mediterraneo MEM – prot. n.

13 INTERROGAZIONE 27 2021 CONS. SORU E PIÙ

33343 del 02/02/2021 – Ass. Piroddi

Interventi urgenti di sicurezza stradale: installazione di attraversamenti pedonali luminosi a

14 INTERROGAZIONE led e altre soluzioni a tutela di pedoni e automobilisti – prot. n. 42492 del 09/02/2021 – Ass. 30 2021 CONS. POLO E PIÙ

Mereu

Documento

N. TIPO OGGETTO PROPONENTE/I

n. del

Interrogazione sullo stato di attuazione delle misure necessarie ad affrontare l’emergenza

15 INTERROGAZIONE Covid 19 previste dall’Ordine del giorno della Commissione attività produttive e turismo 32 2021 CONS. CILLOCCU E PIÙ

approvato a maggio 2020. – prot. n. 46179 del 11/02/2021 – Sindaco

Interrogazione sul futuro dell’aereoporto di Cagliari-Elmas – prot. n. 46180 del 11/02/20201 –

16 INTERROGAZIONE 33 2021 CONS. CILLOCCU E PIÙ

Sindaco

Lavori del tassello verde di via Del Sole – prot. n. 263146 del 20/10/2020 – Ass. Piroddi – Ass.

Deidda

Bando per i contributi alle attività culturali e di spettacolo 2021 – prot. n. 50745 del

18 INTERROGAZIONE 34 2021 CONS. MULAS E PIÙ

16/02/2021 – Ass. Piroddi

