(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 Prot.؇.

Cagliari,

19/11/2021

OGGETTO:

ࠃnvocazione؜el؈onsiglio؈oḟnale

ࠃḟnico che il ࠃnsiglio ࠃḟnale è convocato per ḉrtedì 23 no᠛ḥre 2021 alle ore 18.00,

in ḃdalità teleḉtica traḌte ᠌deo conferenza

nella piattaforḉ Microsoft Teaḝ coḛ pre᠌sto nelle linee guida del Presidente del ࠃnsiglio ࠃmunale prot. nn. 105158 del 09/04/2020 e

137898؜el؎0/05/2021,آer؋a؄rattazione؜ei؝eguentiآunti:

OGGETTO

Proposta

PROPONENTE

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Aumento del capitale sociale della società in house providing ITS ࠌttà Metropolitana S.c.a.r.l. –

rinuncia؉l؜iritto؜i؃pzione؛x؉rticoloت؜elloذtatuto؜ellaذocietà

28/10/2021

SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLI, PEG E

PERFORMANCE

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Misure di sostegno econoḌco per iḢrese connesse all'eḛrgenza epideḌologica da COVI㈶19 a

fa᠃re degli operatori del coḞercio su area pubblica e dello spettacolo ᠌aggiante-

deterḌnazione؜eiؙriteri؛؜elle؞odalità؜iؙoncessione؜elؙontributo؝traordinario

29/10/2021

SERVIZIO SUAPE,

MERCATI, ATTIVITA'

PRODUTTIVE E TURISMO

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Riconosciḛnto debito fuori bilancio ex art. 194 coḞa 1 lett. a) D.㌊s. 267/00. Spese processuali

sentenzaؖAR؆n.؆270/2021

15/09/2021

SERVIZIO EDILIZIA

PRIVATA

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Sentenza ࠃḞissione tributaria pro᠌nciale (ࠖP) n. 682/2019 di condanna al pagaḛnto delle

spese؜i؊iudizio.خiconosciḛnto؜i؋egittimità؜el؜ebitoبuoriإilancio

05/10/2021

SERVZIO TRIBUTI

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Sentenza della ࠃḞissione tributaria regionale (ࠖR) 520/2019. Riconosciḛnto di legittimità del

debitoبuoriإilancio

05/10/2021

SERVZIO TRIBUTI

OGGETTO

Proposta

PROPONENTE

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Riconosciḛnto di legittiḌtà di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, coḞa 1, lett. e) del

D.Lgs. 267/2000 per s᠃lgiḛnto incarico ࠖP (ࠃnsulente Tecnico di Parte) nella causa ㌌nea Verde

S.n.C.ؐ؈omune؜i؈agliari

13/10/2021

SERVIZIO PARC㼭, VERDE

E GESTIONE FAUNISTICA

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Riconosciḛnto di legittiḌta di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 d.lgs. N. 267/2000.

ࠃntenzioso giudiziario nanti il Tribunale ci᠌le di ࠉgliari contro ࠃḟne di ࠉgliari e Abbanoa

relativo a danni agli iḞobili adibiti a ci᠌li abitazioni rac 1713_2019. ㈛creto di liquidazione a

fa᠃re؜ella؈tu،ncaricata

12/10/2021

SERVIZIO OPERE

STRATEGIC㼕, MOBILITA',

INFRASTRUTTURE VIARIE

E RETI

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Riconosciḛnto di legittiḌtà del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, coḞa 1, lett. A) del

d.lgs. 267/00 deri᠉nte dal pagaḛnto delle spese della sentenza n. 874/2018 del Tar Sardegna –

sezione؝econda؂elati᠉ḛnte؉lؙontenzioso؄ra؋a؝ig.raؐ/////؛،l؈oḟne؜i؈agliari

15/09/2021

SERVIZIO PATRIMONIO,

PROTEZIONE E

SICUREZZA

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Riconosciḛnto di legittiḌtà del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. Art 194, coḞa 1, lett. ㈼ del

d.lgs. 267/00 deri᠉nte dal pagaḛnto dell'iḢosta IVA sull'indennità di espropriazione a fa᠃re

della società Bithia e delle spese di trascrizione presso i rr.ii della sentenza n. 1017/2001 del caḢo

noḉdiؾ053)

23/09/2021

SERVIZIO PATRIMONIO,

PROTEZIONE E

SICUREZZA

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

iconosciḛnto؜i legittiḌtà debitiبuoriإilancio؉i؝ensi؜ell'art. 194ؙoḞa 1° lett. a) delز.㌊s. n.

29/09/2021

SERVIZIO POLIZIA

LOCALE

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Riconosciḛnto di legittiḌtà di debiti fuori bilancio ex articolo 194 del decreto legislativo

al؂icorso،n؈assazione؜ell'ordinanza؇.؏15/2019؜ella؈orte؜'Appello؜i؈agliariؾ046)

06/10/2021

SERVIZIO PATRIMONIO,

PROTEZIONE E

SICUREZZA

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Riconosciḛnto؜i legittiḌtà؜ebitiبuori bilancio؉i؝ensi؜ell'art. 194ؙoḞa 1° lett.؉) delز.Lgs. n.

07/10/2021

SERVIZIO POLIZIA

LOCALE

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Riconosciḛnto debito fuori bilancio ex art. 194 d. ㌊s. 267/2000. Spese processuali sentenza Tar n.

681/2021

12/10/2021

SERVIZIO SUAPE,

MERCATI, ATTIVITA'

PRODUTTIVE E TURISMO

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Variazione nota di aggiornaḛnto al ㈟p 2021-2022-2023 e ᠉riazione n. 8 al Bilancio di Pre᠌sione

2021-2022-2023ؾart. 175,ؙoḞaؑ,؜el؜.lgs.؇. 267/2000) con contestuale؉pplicazione dell'a᠉nzo

di؉Ḟinistrazione؉i؝ensi؜ell'art.؎87؜el؜.lgs.؇.ؑ67/2000

15/11/2021

SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLI; PEG E

PERFORMANCE

PRጁጰTㄆDⴆ

DᔳⴴᔮㄵⴓNE

Punto di ristoro presso il Parco-Giardino Gio᠉nni Paolo II, nel quartiere Fonsarda. Progetto dei

la᠃ri di Ḍglioraḛnto, fase di fattibilità tecnica ed econoḌca finalizzata alla valorizzazione per

utilizzo؉بini؛conoḌci؜elإene،Ḟobileآubblico،nؙoncessione.

29/09/2021

SERVIZIO PARC㼭, VERDE

E GESTIONE FAUNISTICA

OGGETTO

Proposta

PROPONENTE

MጵⴓNE

Utilizzo؜ell’area؜iؘiaؖrentino

12/11/2021

CCP PIANIFICAZIONE

STRATEGICA

MጵⴓNE

Sostegno؜ell'atti᠌tà؝porti᠉مظoucherآer؋o؝port

07/10/2020

CONS. SORU E PIÙ

MጵⴓNE

Valorizzazione؛بruizione؜i؈agliari؝otterranea

30/08/2021

CONSS. POLASTRI E L.

MጵⴓNE

PrograḞazione؜elle،niziati᠛آer،lؙentenario؜ella؞orte؜ell’exذindaco؜i؈agliari؉᠘.ؓttone

Bacaredda

28/10/2021

SINDACO TRUZZU E PIÙ

Alle؃re؎7,30؆᠛rranno؄rattate؋e،nterrogazioni؜i؝eguito؛lencate,؝econdo؋e؞odalità؜iؙui؉gli؉rtt.ؑ0,ؑ1,ؑ2؜elخegolaḛnto؜el؈onsiglio؈omunale:

OGGETTO

㈃cuḛnto

PROPONENTE/I

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

Relitti abbandonati a ࠉgliari e ser᠌zio riḃzione degli stessi nonché sulle polizze

assicurati᠛؜elleؙarcasse؜'autoمآrot.؇.ؑ38834؜elؑ3/08/2021مذindaco

CONS. POLASTRI

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

NoḌna؇eoرssessoreرndreaعlorisمآrot.؇.ؑ56375؜el؎3/09/2021ضذindaco

CONS. A. PIRAS

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

㈌scarica abusi᠉ ᠌a San Paolo – prot. n. 259682 del 16/09/2021 – Sindaco – Ass. Guarracino

䔆Ass.سantini

CONS. A. PIRAS

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

Patrocinio coḟnale concesso per 10 borse di studio “Virtual High School” – prot. n. 274606

delؤ0/09/2021مذindaco

CONS. MASSA E PIÙ

OGGETTO

㈃cuḛnto

PROPONENTE/I

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

Realizzazione nuo᠃ stadio Sant'Elia e delle relati᠛ connessioni urbane – prot. n. 279285 del

05/10/2021-رss.رngius

CONS. G㼭RRA E PIÙ

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

Area؄raؘiaزel؁ozzetto؛ؘia؁rocidaمآrot.ؑ80229؜elؒ6/10/2021م؆Ass.رngius

CONS. MULAS E PIÙ

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

㌉᠃ri per l'aḢliaḛnto dell'Orto dei Cappuccini – prot. n. 281023 del 06/10/2021 – Ass.

Angius

CONS. G㼭RRA E PIÙ

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

Inter᠛nti di bonifica nell'area di San Paolo – prot. n. 299147 del 25/10/2021 – Sindaco – Ass.

㌉ntiniمرss.زeidda

CONS. G㼭RRA E PIÙ

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

䨔abbiotto” da realizzare sull'androne di ingresso palazzo coḟnale ᠌a Sauro-Viale Trieste –

prot.؇.ؤ02113؜elؑ7/10/2021مرss.زeidda

CONS. CUGUSI

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

ࠂiticità acqua potabile palazzo coḟnale ᠌a Sauro – ᠌ale Trieste – prot. n. 302115 del

27/10/2021مرss.زeidda

CONS. CUGUSI

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

Viabilitàؘiaظergaمآrot.؇.ؤ02120؜elؑ7/10/2021مرss.ةereu

CONS. CUGUSI

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

ࠂiticità persistenti e disser᠌zi del ser᠌zio di raccolta rifiuti panni, per particolari situazioni

(non autosufficienti, anziani soli, ecc.), rispetto della pri᠉cy e decoro urbano – prot. n.

302131؜elؑ7/10/2021مرss.ؔuarracino

CONS. POLO E PIÙ

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

IḢediḛnto alla realizzazione dell'iniziati᠉ 䠈ostruzione Monuḛntale” pre᠌sta in Piazza

del؈arḌneمآrot.؇.ؤ03103؜elؑ8/10/2021مذindacoمرss.ذorgia

CONS. CILLOCCU E PIÙ

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

Azioni؜a؉ttuareآerؙontrastare؋'increḛnto؜eiؙasi؜i؝cabbia؉؈agliariمآrot.ؤ21421؜el

16/11/2021مذindacoمرss.زedolaمرss.سantini

CጯSԆPጳ㄰TRI

OGGETTO

㈃cuḛnto

PROPONENTE/I

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

IḞobiliؕ.R.P.؝enza؉scensoriؙon؂esidentiؙon،mpediḛnto؞otorioمآrot.ؤ21772؜el

16/11/2021مرss.زeidda

CጯSԆCUGUSI

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

ࠠiusura؝cuoleؙittadineآerؘerifiche؝trutturali،n؝eguito؉d؉llerta؞eteoمآrot.ؤ23698

del؎7/11/2021مذindacoمرss.زeidda

CጯSԆMUL㄰ ᔆPIÙ

⴯TᔮRጔㄵⴓNE

Perditeبognarie؇ello؝tagno؜iذantaؔilla؜a؟naآresuntaبognaبantasmaمآrot.ؤ24905

del؎8/11/2021مرss.ةereu؆-رss.ؔuarracino

CጯSԆPጳ㄰TRI

Nelآorgereؙordiali؝aluti,ؙolgo؋'occasioneآer؂accoḉndare؋a؞assiḉآuntualità.

Il؆Presidente

Edoardoؖocco

f.to،n؃riginale

