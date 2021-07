(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Crot.؇.

Cagliari,

23/07/2021

OGGETTO:

ࠃnvocazione؝el؈onsiglio؈oἠnale

ࠃἠnico che il ࠃnsiglio ࠃἠnale è convocato per Ἁrtedì 27 luglio 2021 alle ore 17.30, in

ἃdalità teleἉtica traἌte ᤌdeo conferenza nella

piattaforἉ Microsoft Teams coἜ previsto nelle linee guida del Cresidente del ࠃnsiglio ࠃἠnale prot. n. 105158 del 09/04/2020, in presenza

nella sede del Calazzo ࠌᤌco o in ἃdalità Ἄsta, coἜ preᤌsto nelle linee guida prot. n. 137898 del 10/05/2021, per

la trattazione dei seguenti

punti:

OGGETTO

Croposta

CROCONENTE

CRᐁᐯT〆Dⴆ

Dᘲⴳᘮ〴ⴔNE

Modifiche؉lخegolaἜnto؞ul؞erᤌzio؟ortuario؜؝eiؚiἌteri؇el؈oἠne؝i؈agliari

18/06/2021

SERVIZI DEMOGRAFICI,

DECENTRAMENTO,

ELETTORALE,

CIMITERIALE

ᐮD⴬ᘆDᘲ GⴔRNO

Sul؟osaico؝iؔrfeo؞coperto؉؈agliari؇elؓ762؜؄rasferito؉ؗorino

28/05/2021

CCC CULTURA,

SCETTACOLO E VERDE

CUBBLICO

ᐮD⴬ᘆDᘲ GⴔRNO

Attiᤉzione؝iأolitiche؞ullaأarità؝i؊enere؜؋'assunzione؝elغilancio؝i؊enere

10/06/2021

CCC CARI OCCORTUNIT

MOZⴔNE

Installazione؝iؚolonnine؝i؂icaricaأerؙeicoli؜lettrici؜،bridi؇ellaؚittà؝i؈agliari

01/04/2021

CONS. CERRA E CIÙ

MOZⴔNE

AffidaἜnto؝egli،἟obiliؚoἠnali؉lle؉ssociazioniؚittadineأerئarne؞ede؝i؉ttiᤌtà؝iأubblica

utilità

25/01/2021

CONSS. COLASTRI E L.

Convocazione ᴜl Consiglio Comunale – ⌉g.

OGGETTO

Croposta

CROCONENTE

ᐮD⴬ᘆDᘲ GⴔRNO

Riduzione؝ell'IVA؞uiأrodotti؝iأriἉ؇ecessità؝al؎2%؉lث%

13/04/2021

CONS. LOI E CI

ᐮD⴬ᘆDᘲ GⴔRNO

NoἌna؝elؕarante؂egionale؝elleأersone؞ottoposte؉؟isure؂estrittive؝ella؋ibertàأersonale

19/05/2021

CONS. MULAS E CIÙ

MOZⴔNE

Cer؋a؂iqualificazione؝ellaأiazzaسellu

25/05/2021

ONS. MAXIA E CIÙ

MOZⴔNE

Sicurezza؞tradaleأer،؟otociclisti

10/06/2021

CONS. MAXIA E CIÙ

MOZⴔNE

Mozioneأer؉iuti؉gli؃peratoriحVA؇ei؞ettori؜conoἌci؇onؚoἣresi؇elر.㈅فRistori䈆eفRistori

bis”

19/11/2020

CONS. CILLOCCU E CIÙ

ᐮD⴬ᘆDᘲ GⴔRNO

〆F⴬E DⴳATTⴗTO

A seguito del dibattito e dell'approᤉzione della proposta di deliberazione prot. n. 101 del

13/05/2021 : 䄲inee d'indirizzo e regolaἜntazione delle concessioni di suolo pubblico per chiosco

bar؜؞iἌli؇ell'areaأedonale؝elؙialeسuonca἟ino”

/////

Crot؇.

196142؝el

06/07/2021

CONS. CILLOCCU E CIÙ

MOZⴔNE

AccorpaἜnto al deἉnio stradale coἠnale della ᤌa delle ㄃line e la realizzazione delle opere di

urbanizzazione؜؝ei؂elatiᤌ؞ottoserᤌzi

15/04/2021

CONS. MASSA E CIÙ

ᐮD⴬ᘆDᘲ GⴔRNO

Sollecitare؋aخegioneذutonoἉ؝ellaدardegnaأer؋’erogazione؝elطondoلR)esisto

15/04/2021

CONS. MASSA E CI

Alle؃reؓ7,00؆ᤜrranno؄rattate؋e،nterrogazioni؝i؞eguito؜lencate,؞econdo؋e؟odalità؝iؚui؉gli؉rtt.؎0,؎1,؎2؝elخegolaἜnto؝el؈onsiglio؈omunale:

OGGETTO

㄃cuἜnto

CROCONENTE/I

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

ࠃncessioni deἉniali marittiἜ del ࠃmune di ࠉgliari – prot. n. 107653 del 12/04/2021 –

Sindaco

CONS. G䜭RRA E CIÙ

Conᤃcazione ᴜl Consiglio Comunale – ⌉g.

OGGETTO

㄃cuἜnto

CROCONENTE/I

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Esecuzione dell’atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. 23 del 16 febbraio 2021 approᤉta

all’unanimità؝al؈onsiglio؈oἠnaleنأrot.؆n.ؓ43187؝elؓ4/05/2021ن

ذss.؁icciau

CONS. ANGIONI E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Reᤌsione؂egolaἜnto،ἣostaؠnicaوIUࡈنأrot.؇.ؓ73631؝elؓ4/06/2021ؽدindaco

CONS. G䜭RRA E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Modalità di affidaἜnto della gestione dei parchi cittadini – prot. n. 187441 del 28/06/2021 –

Ass.؁icciau

CONS. G䜭RRA E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Installazione di un seἉforo a chiamata in ᤌa Cadello angolo ᤌa Monsignor ࠃgoni – prot. n.

195238؝elؑ6/07/2021نذss.اereu

CONS. G䜭RRA E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Riqualificazione di uno sterrato sito in ᤌa ࠉlaἃsca – prot. n. 195240 del 06/07/2021 – Ass.

Mereu

CONS. G䜭RRA E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

ࠃmpletaἜnto della riqualificazione della pista di pattinaggio ᤌa Rockefeller e la

realizzazione centro eccellenza per gli sport rotellistici – prot. n. 195242 del 06/07/2021– Ass.

Tack,ؽذss.رeidda

CONS. G䜭RRA E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Crogetto di smart parking per la gestione del parcheggi dedicati ai disabili e caἣagna di

sensibilizzazione traἌte integrazione della segnaletica stradale relatiᤉ – prot. n. 195247 del

06/07/2021نذss.اereu

CONS. G䜭RRA E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Realizzazione؇uoviغagniأubbliciؚittadiniنأrot.؇.ؓ95251؝elؑ6/07/2021نذss.رeidda

CONS. G䜭RRA E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Interᤜnti per la riqualificazione dell'area e la realizzazione del collegaἜnto tra il Ἔrcato di

Santa ࠡiara e il parcheggio di ᤌa ࠉ἟ino Nuoᤃ – prot. n. 195253 del 06/07/2021 – Ass.

ㄜiddaؽذss.دorgia

CONS. G䜭RRA E CIÙ

Convocazione ᴜl Consiglio Comunale – ⌉g.

OGGETTO

㄃cuἜnto

CROCONENTE/I

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

ࠉ἟ino di Sant'Efisio: attuazione interᤜnti di proἃzione del territorio, sᤌluppo

dell'offerta culturale e turistica coἜ da linee di indirizzo all'interno del Catto della ࠌttà

Metropolitana؝i؈agliariنأrot.؇.؆198322؝elؑ8/07/2021نذss.اereu

CONS. CILLOCCU E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Riaᤙio della procedura finalizzata al riconosciἜnto della festa di Sant'Efisio coἜ

䄁atriἃnio i἟ateriale dell'UἉnità” da parte dell'UNESCO – prot. n. 198326 del

08/07/2021نذss.؁icciauؽذss.دorgia

CONS. CILLOCCU E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Nuovo parco urbano di Sant'Elia (Carco degli anelli) collaudo dei laᤃri del primo lotto, aᤙio

dei laᤃri del secondo lotto, gestione dei chioschi 䘆prot. n. 198333 del 08/07/2021 䘆Ass. Tack

-ذss.؁icciau

CONS. MULAS E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

㈉ᤃri؝el؄asselloؙerde؝iؙiaرelدoleنأrot.؇.ؓ98338؝elؑ8/07/2021نذss.؁icciau

CONS. MULAS E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Urgenza sicurezza stradale in ᤌa Riᤉ di Conente – prot. n. 198341 del 08/07/2021 – Ass.

Mereuؽ؆Ass.ؗack

CONS. BENUCCI E CIÙ

⴬TᘮRᐕ〴ⴔNE

Moria؝iأesci؇eiؚanali؝ello؞tagno؝iاolentargiusنؿualiؚause؜ؿuali؞oluzioni?ؽأrot.؇.

201479؝elؓ2/07/2021نذss.ؕuarracino

CONS. COLASTRI

NTᘮRᐕ〴ⴔNE

Apertura del parcheggio di ᤌale Trento angolo ᤌa ㄜ Magistris – prot. n. 207519 del

16/07/2021نذss.اereu

CONS. CILLOCCU E CIÙ

NTᘮRᐕ〴ⴔNE

㈉ᤃri di adeguaἜnto del silos destinato a parcheggi di ᤌa ࠉprera – prot. n. 207548 del

16/07/2021نذss.اereu

CONS. CILLOCCU E CIÙ

NTᘮRᐕ〴ⴔNE

Monopattini؜lettrici،n؞haringنأrot.؇.؎08983؝elؓ9/07/2021نذss.اereu

CONS. MULAS E CIÙ

NTᘮRᐕ〴ⴔNE

Interᤜnto di bonifica straordinaria della discarica in ᤌa San Caolo e aree limitrofe – prot. n.

210356؝el؎0/07/2021نذss.ؕuarracino

CONS. CILLOCCU E CIÙ

Conᤃcazione ᴜl Consiglio Comunale – ⌉g.

OGGETTO

㄃cuἜnto

CROCONENTE/I

NTᘮRᐕ〴ⴔNE

Teἣi di pubblicazione dei bandi per i contributi alle Ἁnifestazioni sportiᤜ e sull'utilizzo

degli iἣianti sportiᤌ anche nei plessi scolastici per le associazioni e società sportiᤜ – prot.

n.؎10362؝el؎0/07/2021نذss.ؗack

CONS. CILLOCCU E CIÙ

NTᘮRᐕ〴ⴔNE

Accessibilità؉l Ἔrcato ciᤌco di Santa؈hiara؜؉iغagniأubblici perأersone؝isabiliن prot.؇.

210366؝el؎0/07/2021نذss.رeidda

CONS. CILLOCCU E CIÙ

NTᘮRᐕ〴ⴔNE

Estensione؝el؞erᤌzioذmicoسus؈TMنأrot.؇.؎10371؝el؎0/07/2021نذss,اereu

CONS. CILLOCCU E CIÙ

Nelأorgereؚordiali؞aluti,ؚolgo؋'occasioneأer؂accoἉndare؋a؟assiἉأuntualità.

Il؆Cresidente

Edoardoؗocco

f.to،n؃riginale

Convocazione ᴜl Consiglio Comunale – ⌉g.

🔊 Listen to this