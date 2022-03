(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 Il Consiglio comunale di giovedì 17 marzo 2022

Sono quattordici i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale che si terrà a Cortona il 17 marzo alle 15,30. Il presidente Nicola Carini aprirà la seduta con le pratiche di rito per poi dare la parola al sindaco Luciano Meoni per le comunicazioni e quindi ai consiglieri per la parte dedicata a interrogazioni, mozioni e atti di indirizzo.

Si segnala l’atto di indirizzo della maggioranza sulla proposta di «Gemellaggio Cortona – Valletta Malta», a seguire numerose pratiche relative al bilancio. Si parte con l’approvazione dell’aliquota comunale Irpef, la determinazione delle tariffe e aggiornamento del regolamento comunale, l’imposta comunale propria, la modifica del canone unico patrimoniale e del canone mercatale

Sempre al sindaco spetta illustrare il punto sulle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie, con relativa verifica della quantità e determinazione prezzo di cessione.

Altre pratiche sono quelle relative al programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, al Dup, documento unico di programmazione e al bilancio di previsione.

Fra le altre pratiche si voterà lo schema di convenzione relativo alla edificazione di un comparto sito in Cortona, loc. Terontola ed inserito in zona Bc Ter09 secondo il vigente regolamento urbanistico e le determinazioni per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Al Consiglio comunale il pubblico potrà partecipare in presenza nei limiti della capienza della sala, previa esibizione del Greenpass, oppure seguire la seduta dalla pagina YouTube del Comune.

11 marzo 2022