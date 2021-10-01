(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Cnela؇a
PzoCizniv
c,/,c/2c2,
OGGETTO:
ࠃdveczziede؛eC؈edsioCie؈eᴞdzCes
ࠃᴞdiceschesiCsࠃdsioCiesࠃᴞdzCesèscedveczlespensᴚnceCedìs6sellebnes2c2,szCCesenes,8accv
Cn̄laCṡeCdelCPalazzoCCivicਏ
sCzslnzllzziedesdei
seouedliءudli:
OGGETTO
Cnepeslz
CROCONENTE
CRሁሩT⨆D✆
Dᐬ✭ᐨ⨮✒NE
Vznizziedesdas5szCsBiCzdciesdineᜌsiedes2c2,-2c22-2c23s(znlas,75vsceᴝzؑv؛eCsdaCosasdas267/2ccc)ؚ
cedlesluzCeszppCiczziedesdeCC'zvzdzesdiszᴝidislnzziedeszissedsisdeCC'znlas,87sdeCsdaCosasdas267/2ccca
Vznizziede؇elz؛i؉ooiendzᴚdle؉Cثupؑc2,-2c22-2c23a
29/c9/2c2,
SERVIZIOs
CROGRAMMAZIONEsEs
PONTROLLIvsCEGsEs
CERFORMANPE
CRሁሩT⨆D✆
Dᐬ✭ᐨ⨮✒NE
MedificzszCsReoeCzᴚdlespensCeseccupzziedisdissueCespubbCiceszssenᜌziesdispubbCicisesenciziseszlliᜌlà
ceᴝencizCisdeCCzscedlnzCespizzzzsYeddesesdeCsCznoesࠉnCesFeCiceszppneᜉlescedsCesdeCibenzziedisdeC
ࠃdsioCiesceᴞdzCesdas,sdeCs,2/c,/2c,6vsdas32sdeCsc9/c3/2c,7sesdas4,sdeCs26/c3/2c,9asNueᜃ
lenᴌdesdisᜉCidilàsdeCCesdispesiziedispneisenieszssesleodesdeCCesiᴡnesesdispubbCicesesencizie
ceddesseszCC'eᴚnoedzzsepideᴌeCeoiczsdzsPOVI⬱,9sdiscuiszCCesdeCibenzziedisdeCsࠃdsioCie
ceᴞdzCe؇aش2؛eCزc/c6/2c2cؚ؇a؏37؛eC؎3/,,/2c2c
27/c9/2c2,
SERVIZIOs
CIANIFIPAZIONEs
STRATEGIPAsEs
TERRITORIALE
CRሁሩT⨆D✆
Dᐬ✭ᐨ⨮✒NE
Ricedesciᴚdlesdi؋eoillimilàsdebilisfueniؤiCzdcieszissedsisdeCC'znla؏94sceᴝz؏°؋ellasz)؛eCsDaⰊsa؇a
267/2cccر؛eniᜉdle؛zCCzedledzz؇aؑ99/2c2,؛eCؓiudice؛izce؛i؈zoCizniv؛eCؑ4ac3a2c2,a
,7/c9/2c2,
SERVIZIOsCOLIZIAs
LOPALE
PedveczziedesᬚCsPedsioCiesPemudzCes-s℉oa
OGGETTO
Cnepeslz
CROCONENTE
CRሁሩT⨆D✆
Dᐬ✭ᐨ⨮✒NE
Ricedesciᴚdle؛i؋eoillimilà؛ebilesfueniؤiCzdciesziedsisdeCC'znlas,94sceᴝzs,°؋ellaszsdeCsDaⰊsasda
267/2cccر؛eniᜉdle؛zCCzedledzz؇aذ23/2c2,؛eCؓiudice؛izce؛i؈zoCizniv؛eCؑcac5a2c2,a
,7/c9/2c2,
SERVIZIOsCOLIZIAs
LOPALE
CRሁሩT⨆D✆
Dᐬ✭ᐨ⨮✒NE
Ricedesciᴚdlesdi؋eoillimilàsdebilisfueniؤiCzdcieszissedsisdeCC'znla؏94sceᴝz؏°؋ellasz)؛eCsDaⰊsa؇a
267/2cccر؛eniᜉdle؛zCCzedledzz؇aذ65/2c2,؛eCؓiudice؛izce؛i؈zoCizniv؛eCؑcac5a2c2,a
,7/c9/2c2,
SERVIZIOsCOLIZIAs
LOPALE
CRሁሩT⨆D✆
Dᐬ✭ᐨ⨮✒NE
Ricedesciᴚdlesdi؋eoillimilàsdebilisfueniؤiCzdcieszissedsisdeCC'znla؏94sceᴝz؏°؋ellasz)؛eCsDaⰊsa؇a
267/2cccر؛eniᜉdle؛zCCzedledzz؇aؽ62/2c2,؛eCؓiudice؛izce؛i؈zoCizniv؛eCؑ6ac4a2c2,a
,7/c9/2c2,
SERVIZIOsCOLIZIAs
LOPALE
CRሁሩT⨆D✆
Dᐬ✭ᐨ⨮✒NE
Ricedesciᴚdlesdi؋eoillimilàsdebilisfueniؤiCzdcieszissedsisdeCC'znla؏94sceᴝz؏°؋ellasz)؛eCsDaⰊsa؇a
267/2cccر؛eniᜉdle؛zCCzedledzz؇aؽ85/2c2,؛eCؓiudice؛izce؛i؈zoCizniv؛zlzlz؏,ac5a2c2,a
2,/c9/2c2,
SERVIZIOsCOLIZIAs
LOPALE
ረD✦ᐆDᐬsG✒RNO
Idlendlilnzendidzni؛iؤedificz؛eiؘeslediuC؝zne؛eCnzlle؛i؋ilenzCeؿPzCzᴃscz䀆
c,/,c/2c2,
PPCsINNOVAZIONEvs
IGIENEsDELsSUOLOvs
AMBIENTEvsCOLITIPHEs
DELsMAREsEs
CROTEZIONEsPIVILE
ረD✦ᐆDᐬsG✒RNO
Neᴌdz؛eCؓznzdleeoiedzCe؛eCCeءensedeellepesle؉؝isuneeslnillive؛eCCz؋ibenlàءensedzCe
,9/c5/2c2,
PONSasMULASsEsCIÙ
MOZ✒NE
Cen؋ziquzCificzziede؛eCCzءizzzzحeCCu
25/c5/2c2,
ONSasMAXIAsEsCIÙ
MOZ✒NE
SicunezzzlnzdzCeءen،؝elecicCisli
,c/c6/2c2,
PONSasMAXIAsEsCIÙ
MOZ✒NE
Meziedeءen؉iuli؉oCipenzleniاVA؇eielleniؚcedeᴌci؇edؘeᴡnesi؇eCثaⰅؿRisleni䀆eؿRislenis
bis”
,9/,,/2c2c
PONSasPILLOPPUsEsCIÙ
ረD✦ᐆDᐬsG✒RNO
⨆F✦EsD✭ATT✕O
SuCCzspnepeslzsdisdeCibenzziedesdas6csdeCs25smznzes2c2,scedcendedles“AdeziedesdeCCessludiesdi
AssellesIdneoeeCeoicesdeCC'idleneslennileniesceᴞdzCeszissedsisdeCC'znliceCes8vsceᴝzs2vsdeCCesNenᴚ
diتlluzziede؛eCizdeةlnzCcie؛iحzcideءen؋'Asselle،dneoeeCeoiceسCAI)”
Cnela؇a؏,67,,s
؛eCؑc/c4/2c2,
PPCsCIANIFIPAZIONEs
STRATEGIPAsEsDELLOs
SVILUCCOsURBANISTIPOs
ረD✦ᐆDᐬsG✒RNO
CizdeئzziedzCe؛iبipneszؚبesiCiedzz
,7/c6/2c2,
PONSasMASSAsEsCIÙ
PedᜃczziedesᬚCsPedsioCiesPemudzCess-s℉oas
ACCene؏7v3c؆nnzddenzllzle؋e،dlenneozziedi؛ieouileؚCedczlevecedde؋e؝edzCilà؛iؘui؉oCi؉nllaؑcvؑ,vؑ2؛eCبeoeCzᴚdle؛eC؈edsioCie؈emudzCe:
OGGETTO
⬃cuᴚdle
CROCONENTE/I
✦TᐨRሓ⨮✒NE
Senᜌzie؛iiᴃziedeؘؚuslediz؉uleنءnela؇aؑ22634؛eC؎3/c8/2c2,ن؆Siddzce
PONSSasBENUPPIsEs
G䈧RRA
✦TᐨRሓ⨮✒NE
CizzzzؓznibzCdiنءnela؇aؑ3,236؛eC؏,/c8/2c2,نةiddzce
PONSasBENUPPIsEsCIÙ
✦TᐨRሓ⨮✒NE
Siluzziedeءznce؊iechi،dؗiz؛eCezzelleنءnela؇aؑ3,25,؛eC؏,/c8/2c2,نتssaتdoius
PONSasBENUPPIsEsCIÙ
✦TᐨRሓ⨮✒NE
ReCilliszbbzddedzliszsࠉoCiznisessenᜌziesniᴃziedesdeoCisslessisdedchéssuCCespeCizze
zssicunzli؛eCCeؘznczsse؛'zuleنءnela؇aؑ38834؛eCؑ3/c8/2c2,نةiddzce
PONSasCOLASTRI
✦TᐨRሓ⨮✒NE
TnzspenleءubbCice؇eCلuznliene؈zsleCCeنءnela؇aؑ4459,؛eCزc/c8/2c2,نتssaظeneu
PONSasLEPISssPOPPOs
ORTUsEsCIÙ
✦TᐨRሓ⨮✒NE
BeCdenes-sMeᴃnizCsdeCsCzncesdisMedlesUnpidus-spnelasdas2539,,sdeCsc9/c9/2c2,s–sAssa
Adoius
PONSasG䈧RRAsEsCIU'
✦TᐨRሓ⨮✒NE
ⰉᜃnisdisnezCizzzziedesdisudspzncheooiesdissczᴤiespenszuleiceCiseszulecznzvzdslnzsCzsᜌz
szdzeCeؚ؋z؇ueᜉؗizzdzeCeنءnela؇aؑ54c24؛eC؎9/c9/2c2,نتssaظeneu
PONSasG䈧RRAsEsCIU'
✦TᐨRሓ⨮✒NE
Neᴌdz؇eeتssesseneتddnezعCenisنءnela؇aؑ56375؛eC؏3/c9/2c2,رةiddzce
PONSasAasCIRAS
✦TᐨRሓ⨮✒NE
RezCizzzziedesdisudsࠚdlnesSpenliᜃspeCiᜉCedlesdeCCzsᜌzsAbnuzzivsdeCsquznlienesdisSzdsMicheCe
䘆pnela؇aؑ57474؛eC؏4/c9/2c2,نتssaثeiddz
PONSasG䈧RRAsEsCIU'
PedveczziedesᬚCsPedsioCiesPemudzCes-s℉oa
OGGETTO
⬃cuᴚdle
CROCONENTE/I
✦TᐨRሓ⨮✒NE
⬌sczniczszbusiᜉsᜌzsSzdsCzeCes–spnelasdas259682sdeCs,6/c9/2c2,s–sSiddzces–sAssasGuznnzcide
䘆Assaجzdlidi
PONSasAasCIRAS
✦TᐨRሓ⨮✒NE
IdlendlesdisbedificzsslnzendidznizsdeCCzsdisczniczsidsVizsSzdsCzeCeseszneesCiᴌlnefes–spnelasda
26,,79؛eC؏7/c9/2c2,نتssaؓuznnzcideنتssaجzdlidi
PONSasPILLOPPUsEsCIU'
✦TᐨRሓ⨮✒NE
Ⰼdezs,sdeCsࠕMsidlennellzsdeCsࠃnsesVilleniesEᴉdueCes–spnelasdas26,,87sdeCs,7/c9/2c2,s–
Assaظeneu
PONSasPILLOPPUsEsCIU'
✦TᐨRሓ⨮✒NE
AulenizzzziedesdiszdleddesleCefedichessuCslellesdisceddeᴌdivsczseszedzsᜌzsScineccev
quznlieneجzzCᴉنءnela؇aؑ68,2,؛eCؑ4/c9/2c2,نةiddzceنتssaتdoius
PONSasCOLOsEsCIÙ
✦TᐨRሓ⨮✒NE
ࠟiusunz؉dlicipzlz؛eiءznchiؘillzdidiنءnela؇aؑ74c76؛eCؑ9/c9/2c2,رتssaتdoius
PONSasANDREOZZIsEsCIÙ
✦TᐨRሓ⨮✒NE
ࠉdlieneغenᴃ،dؗizظzddzCedzنءnela؇aؑ74,,5؛eCؑ9/c9/2c2,نتssaثeiddz
PONSasPILLOPPUsEsCIÙ
✦TᐨRሓ⨮✒NE
CzlnecidiesceᴞdzCescedcessespens,csbensesdissludies“VinluzCsHiohsScheeC”s–spnelasdas2746c6
deCزc/c9/2c2,نةiddzce
PONSasMASSAsEsCIÙ
NeCءenoeneؘendizCizCulivؘeCoe؋'ecczsiedeءenzcceᴉddzne؋z؝zssiᴉءudluzCilàa
IC؆Cnesidedle
Edezndeؕecce
fale،dnioidzCe
PedᜃczziedesᬚCsPedsioCiesPemudzCess-s℉oas