(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Crot.؇.

Cagliari,

10/09/2021

OGGETTO:

ࠃnvocazione؜el؈onsiglio؈oḟnale

ࠃḟnico che il ࠃnsiglio ࠃḟnale è convocato per ḉrtedì 14 setteḥre e ḛrcoledì 15 setteḥre 2021 alle ore 17.30,

Cr̄t.C ̇oCnotCC.t.aag

li,i1ਏ

؋a؄rattazione؜ei؝eguentiآunti:

/.92̇OĔᔁ ̒2oT:9oĘᤘᐁ

OGGETTO

Croposta

CROCONENTE

CRጁጬTⴆD⨆

Dᔯ⨰ᔫⴱ⨓NE

⸛signazione di un rappresentante del ࠃḟne di ࠉgliari nel consiglio di aḞinistrazione del

ࠃnvittoةazionaleزVittorioؕḉnueleتI㐆per،l؄riennioؒ021-2023

09/07/2021

SERVIZIO AFFARI

GENERALI E

ISTITUZIONALI E

GABINETTO DEL

SINDACO

CRጁጬTⴆD⨆

Dᔯ⨰ᔫⴱ⨓NE

Modifiche؉lثegolaḛnto؝ul؝er᠌zio؞ortuario؛؜eiؙiḌteri؇el؈oḟne؜i؈agliari

18/06/2021

SERVIZI DEMOGRAFICI,

DECENTRAMENTO,

ELETTORALE,

CIMITERIALE

ጫD⨩ᔆDᔯ G⨓RNO

ⴆF⨩E D⨰ATT⨖O

A seguito del dibattito e dell'appro᠉zione della proposta di deliberazione n. 151 del 30/07/2021:

appro᠉zione؜efiniti᠉آianoآarticolareggiato؜el؈entroجtorico

/////

Crot.؇.

230879؜el

10/08/2021

CONSS. ANGIONI E

CORTOG㴕SE

Convocazione ᰛl Consiglio Comunale – ∉g.

OGGETTO

Croposta

CROCONENTE

ጫD⨩ᔆDᔯ G⨓RNO

ⴆF⨩E D⨰ATT⨖TO

A seguito del dibattito e dell'appro᠉zione della proposta di deliberazione prot. n. 101 del

13/05/2021 : ㈯inee d'indirizzo e regolaḛntazione delle concessioni di suolo pubblico per chiosco

bar؛؝iḌli؇ell'areaآedonale؜elؘialeذuoncaḞino”

/////

Crot؇.

196142؜el

06/07/2021

CONS. CILLOCCU E CIÙ

ጫD⨩ᔆDᔯ G⨓RNO

Sul؞osaico؜iؓrfeo؝coperto؉؈agliari؇el؎762؛؄rasferito؉ؖorino

28/05/2021

CCC CULTURA,

SCETTACOLO E VERDE

CUBBLICO

ጫD⨩ᔆDᔯ G⨓RNO

Atti᠉zione؜iآolitiche؝ullaآarità؜i؊enere؛؋'assunzione؜elإilancio؜i؊enere

10/06/2021

CCC CARI OCCORTUNIT

MOZ⨓NE

Inter᠛nti؉عa᠃re؜ei؊io᠉ni؛آolitiche؜iؙontrasto؉l؜isagio؝ociale؊io᠉nileآresente،nؙittà

ฎ/༺/ሏሎ

CCC COLITIC㴕 SOCIALI –

AFFARI GENERALI –

COLITICHE SICUREZZA

ጫD⨩ᔆDᔯ G⨓RNO

Sollecitare؋aثegioneحutonoḉ؜ellaجardegnaآer؋’erogazione؜elضondoكR)esisto

15/04/2021

CONS. MASSA E CI

MOZ⨓NE

Affidaḛnto؜egli،Ḟobiliؙoḟnali؉lle؉ssociazioniؙittadineآerعarne؝ede؜i؉tti᠌tà؜iآubblica

utilità

25/01/2021

CONSS. COLASTRI E L.

ጫD⨩ᔆDᔯ G⨓RNO

Riduzione؜ell'IVA؝uiآrodotti؜iآriḉ؇ecessità؜alؒ2%؉lؤ%

13/04/2021

CONS. LOI E CI

ጫD⨩ᔆDᔯ G⨓RNO

NoḌna؜elؔarante؂egionale؜elleآersone؝ottoposte؉؞isure؂estrittive؜ella؋ibertàآersonale

19/05/2021

CONS. MULAS E CIÙ

MOZ⨓NE

Cer؋a؂iqualificazione؜ellaآiazzaذellu

25/05/2021

ONS. MAXIA E CIÙ

MOZ⨓NE

Sicurezza؝tradaleآer،؞otociclisti

10/06/2021

CONS. MAXIA E CIÙ

MOZ⨓NE

Mozioneآer؉iuti؉gli؃peratoriتVA؇ei؝ettori؛conoḌci؇onؙoḢresi؇elخ.⼅زRistori㐆eزRistori

bis”

19/11/2020

CONS. CILLOCCU E CIÙ

Con᠃cazione ᰛl Consiglio Comunale – ∉g.

/̑1਄̇OĔᨁ ̒2̖:9oĘᤘG

Trattazione؜elle،nterrogazioni؜i؝eguito؛lencate,

i؝ensi؜ell'art.ؒ0ؙ.ؤ؜elثegolaḛnto؜el؈onsiglio؈oḟnale

OGGETTO

⸃cuḛnto

CROCONENTE/I

⨩TᔫRጔⴱ⨓NE

Esecuzione dell’atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. 23 del 16 febbraio 2021 appro᠉ta

all’unanimità؜al؈onsiglio؈oḟnaleفآrot.؆n.؎43187؜el؎4/05/2021ف

حss.؁icciau

CONS. ANGIONI E CIÙ

⨩TᔫRጔⴱ⨓NE

Riqualificazione di uno sterrato sito in ᠌a ࠉlaḃsca – prot. n. 195240 del 06/07/2021 – Ass.

Mereu

CONS. G㴪RRA E CIÙ

⨩TᔫRጔⴱ⨓NE

Crogetto di smart parking per la gestione del parcheggi dedicati ai disabili e caḢagna di

sensibilizzazione traḌte integrazione della segnaletica stradale relati᠉ – prot. n. 195247 del

06/07/2021فحss.ظereu

CONS. G㴪RRA E CIÙ

⨩TᔫRጔⴱ⨓NE

Inter᠛nti per la riqualificazione dell'area e la realizzazione del collegaḛnto tra il ḛrcato di

Santa ࠠiara e il parcheggio di ᠌a ࠉḞino Nuo᠃ – prot. n. 195253 del 06/07/2021 – Ass.

⸛iddaصحss.جorgia

CONS. G㴪RRA E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

⼉᠃ri di adeguaḛnto del silos destinato a parcheggi di ᠌a ࠉprera – prot. n. 207548 del

16/07/2021فحss.ظereu

CONS. CILLOCCU E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Monopattini؛lettrici،n؝haringفآrot.؇.ؒ08983؜el؎9/07/2021فحss.ظereu

CONS. MULAS E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Inter᠛nto di bonifica straordinaria della discarica in ᠌a San Caolo e aree limitrofe – prot. n.

210356؜elؒ0/07/2021فحss.خeidda

CONS. CILLOCCU E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

TeḢi di pubblicazione dei bandi per i contributi alle ḉnifestazioni sporti᠛ e sull'utilizzo

degli iḢianti sporti᠌ anche nei plessi scolastici per le associazioni e società sporti᠛ – prot.

n.ؒ10362؜elؒ0/07/2021فحss.ؖack

CONS. CILLOCCU E CIÙ

Convocazione ᰛl Consiglio Comunale – ∉g.

OGGETTO

⸃cuḛnto

CROCONENTE/I

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Accessibilità؉l ḛrcato ci᠌co di Santa؈hiara؛؉iإagniآubblici perآersone؜isabiliف prot.؇.

210366؜elؒ0/07/2021فحss.خeidda

CONS. CILLOCCU E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Ser᠌zio؜i؂iḃzione؛ؙustodia؉utoفآrot.؇.ؒ22634؜el؏3/08/2021فحss.ؖack

CONS. BENUCCI E G㴪RRA

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Sicurezza؛ pulizia؜ella؁iazza del؈arḌne 䄆prot.؇. 222830؜el؏3/08/2021 䄆Ass. Tack, – Ass.

Guarracino

CONS. CILLOCCU E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Ciazzaؔaribaldiفآrot.؇.ؒ31236؜el؎1/08/2021فحss.ؖack

CONS. BENUCCI E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Culizia؜iآiazzaؔraḝciفآrot.؇.ؒ31244؜el؎1/08/2021فحss.ؔuarracino

CONS. BENUCCI E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Scalette؊iardino؝otto؋e؞uraفآrot.؇.ؒ13247؜el؎1/08/2021فحss.ؔuarracino

CONS. BENUCCI E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Situazioneآarco؊iochi،nؘia؜el؁ozzettoفآrot.؇.ؒ31251؜el؎1/08/2021فحss.؁icciau

CONS. BENUCCI E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Cistaؙiclo-pedonale؜iؖerraḉini،nterrottaفآrot.؇.ؒ329768؜el؎2/08/2021فحss.ظereu

CONS. CILLOCCU E CIÙ

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Stato؜i؜egrado؛؂ifiuti؉rea؉rcheologica؇ella؝calinata؜iةS؜iذonariaفآrot.؇.ؒ34742

del؎6/08/2021فحss.خeidda

CONS. COLASTRI

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Relitti abbandonati a ࠉgliari e ser᠌zio riḃzione degli stessi nonché sulle polizze

assicurati᠛؜elleؙarcasse؜'autoفآrot.؇.ؒ38834؜elؒ3/08/2021فحss.ؖack

CONS. COLASTRI

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Ser᠌zio pubblico taxi per trasporto persone e regolaḛnto – prot. n. 242132 del 26/08/2021

䄆Ass.ظereu

CONS. L. LAI

NTᔫRጔⴱ⨓NE

ࠃmparsa؜i؞anifestiزno؉l؊reenآass㐆inؙittàفآrot.؇.ؒ44012؜elب0/08/2021صجindaco

CONS. LECIS COCCO

ORTU E CIÙ

Con᠃cazione ᰛl Consiglio Comunale – ∉g.

OGGETTO

⸃cuḛnto

CROCONENTE/I

NTᔫRጔⴱ⨓NE

Trasportoآubblico؇elنuartiere؈astelloفآrot.؇.ؒ44591؜elب0/08/2021فحss.ظereu

CONS. LECIS COCCO

ORTU E CIÙ

⨩TᔫRጔⴱ⨓NE

Gestione delle atti᠌tà della ㈶ondazione Teatro ⼌rico di ࠉgliari” – prot. n. 247414 del

02/09/2021صجindaco

CONS. BENUCCI E CIU'

⨩TᔫRጔⴱ⨓NE

Situazione،Ḣianti؝porti᠌فآrot.؇.ؒ47851؜el؏2/09/2021فحss.ؖack

CONS. BENUCCI E CIU'

⨩TᔫRጔⴱ⨓NE

Bel᠛dere – Meḃrial nel Carco di Monte Urpinu – prot. n. 253911 del 09/09/2021 – Ass.

Cicciau

CONS. G㴪RRA E CIU'

⨩TᔫRጔⴱ⨓NE

⼉᠃ri di realizzazione di un parcheggio di scaḥio per auto᠛icoli e autocaravan tra la ᠌a

san؁aolo؛؋a؇uo᠉ؘia؝an؁aoloفآrot.؇.ؒ54024؜el؏9/09/2021فحss.ظereu

CONS. G㴪RRA E CIU'

Nelآorgereؙordiali؝aluti,ؙolgo؋'occasioneآer؂accoḉndare؋a؞assiḉآuntualità.

Il؆Cresidente

Edoardoؖocco

f.to،n؃riginale

Convocazione ᰛl Consiglio Comunale – ∉g.

🔊 Listen to this