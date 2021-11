(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 Il Consiglio comunale approva la Variante per la realizzazione di opere di compensazione idraulica per la pista ciclabile di Ca’ Sabbioni

Il Consiglio comunale ha approvato oggi, all’unanimità, con 30 voti favorevoli, la Variante al Piano degli interventi per la realizzazione di opere di compensazione idraulica relative al percorso ciclabile ancora da realizzare, a cura della Società Veneto Strade, a Ca’ Sabbioni, lungo la strada regionale 11, il cui primo tratto è stato inaugurato nell’agosto scorso.

L’adozione della variante è stata richiesta dalla stessa Società Veneto Strade, che ha nel contempo acquisito, per la realizzazione delle opere di compensazione idraulica, che interessano in gran parte lo scoperto di pertinenza della storica villa Priuli, il parere idraulico favorevole del Consorzio di Bonifica acque risorgive, nonché le autorizzazioni paesaggistiche e monumentali del Ministero per i beni culturali- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio.

L’iter ora prosegue con la pubblicazione e la successiva approvazione, che darà il definitivo via libera alla realizzazione dell’opera.

Venezia, 30 novembre 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this