(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 Il consiglio comunale approva la permuta di un terreno in via Pertini

Il privato cederà una particella di terreno lungo via Rosselli ed avrà l’obbligo di sistemare il terreno con interventi per un valore di circa 6 mila euro

Il consiglio comunale di Montemurlo, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato la permuta di due piccoli appezzamenti di terreno posti tra via Pertini e via Rosselli. Il Comune, infatti, è proprietario di un piccolo appezzamento di terreno su via Pertini, dov’è in corso un intervento edilizio. Il privato che sta realizzando le opere, quindi, ha chiesto all’amministrazione comunale di autorizzare la permuta dell’ area a verde su via Pertini, necessaria alla realizzazione dell’intervento edificativo, con una fascia di terreno attualmente destinata a marciapiede e a verde pubblico su via Rosselli di fronte all’Ufficio Postale di proprietà di una società privata.

In cambio della permuta dei terreni, il privato avrà l’ obbligo di mettere in sicurezza l’area di via Rosselli con la realizzazione un cordonato e con la sistemazione della fascia di verde per un importo di circa 6 mila euro. Inoltre, il privato corrisponderà in fase di rogito anche una differenza in denaro pari a 2.100 euro per completare la permuta. « Abbiamo autorizzato la permuta, perché la fascia di terreno che acquisiremo come amministrazione comunale si trova in una posizione centrale, lungo il tratto di via Rosselli, che è proprio l’ingresso del centro abitato. Il privato avrà anche l’obbligo di sistemare tutto l’appezzamento di terreno sistemato a verde », conclude il sindaco Simone Calamai.

Fabiana Masi

🔊 Listen to this