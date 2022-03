(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 02 marzo 2022

Il Comune mette a disposizione uno sportello per l’Unità di crisi Ucraina

A seguito della richiesta del Console Onorario Ucraino a Cagliari Anthony Grande, la giunta comunale ha deliberato, in quello spirito di accoglienza e solidarietà che ha sempre contraddistinto la popolazione sarda, memore anche di un tempo di guerra che è ancora vivo e presente in tanti cittadini della nostra terra, di supportare la popolazione ucraina offrendo alla stessa ogni forma di sostegno e vicinanza.

Questa mattina di mercoledì 2 marzo sono stati messi a disposizione, dell’Unità di crisi Ucraina, per tutto il tempo necessario, i locali di via Santa Margherita 51, per attivare uno sportello per lo svolgimento delle attività segretariali finalizzate all’organizzazione degli aiuti e supporto alla popolazione ucraina.

Fra qualche giorno verrà inoltre messo a disposizione anche il gazebo della Piazza Ingrao quale punto d’appoggio per lo smistamento delle informazioni.

Il Consolato ha accolto con molta commozione e riconoscenza l’aiuto del Comune di Cagliari che ha rinnovato ampia disponibilità a mettere in campo ulteriori azioni in base alle necessità che emergeranno.

Alla consegna delle chiavi dei locali erano presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Unità di crisi, del Consolato e volontari ucraini che collaboreranno con l’organizzazione.

