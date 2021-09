(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 “VIAGGIO SENZA FRETTA” CONTRO L’AUTISMO

DOMANI L’AMMINISTRAZIONE RICEVE LORENZO CARDONE

Domani, giovedì 9 settembre, alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo di Città, l’assessora al Welfare Francesca Bottalico porgerà il saluto dell’amministrazione comunale a Lorenzo Cardone, il ragazzo autistico nominato “ambasciatore del Saluto” della città di Savigliano (Cuneo) che, insieme al padre Franco, sta percorrendo in questi giorni in treno e in autobus il tragitto Pescara-Napoli in undici tappe per promuovere la sua campagna di sensibilizzazione verso l’autismo “Viaggio senza fretta”.

