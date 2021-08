(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 IL COMUNE COMUNICA

giovedì 19 agosto 2021

“STEVE MCCURRY. LEGGERE”: APERTURA FINO ALL’1 DI NOTTE

NELL’ULTIMO WEEKEND DELLA MOSTRA ALLESTITA

NEL TEATRO MARGHERITA

In vista dell’ultimo weekend di apertura della mostra “Steve McCurry. Leggere”, inaugurata

lo scorso 25 giugno e in programma fino a mercoledì 25 agosto, l’esposizione allestita nel

teatro Margherita resterà eccezionalmente aperta sabato 21 agosto sino all’1 di notte.

L’iniziativa, considerata l’alta affluenza di pubblico registrata finora, intende favorire

l’accesso del maggior numero di persone possibile.

La mostra, promossa da Comune di Bari e Regione Puglia, organizzata da Civita Mostre e

Musei in collaborazione con Sudest 57 e curata da Biba Giacchetti con le scenografie di

Peter Bottazzi, presenta circa 70 immagini che celebrano l’atto senza tempo della lettura

attraverso l’obiettivo di uno dei fotografi più amati al mondo. Questo omaggio alla bellezza

e alla seduzione della lettura riunisce una collezione di fotografie scattate da Steve McCurry

nei suoi quasi quarant’anni di viaggi. L’obiettivo di McCurry rivela così il potere dei libri

che trasportano le persone in mondi lontani e ricordi immaginati, nel presente, nel passato e

nel futuro.

Orari

da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle 23

sabato 21 agosto dalle ore 11 all’1

domenica 22 agosto dalle ore 11 alle 23.

Costo dei ticket

 10 € intero

 8 € ridotto (per gruppi di minimo 15 persone, persone over 65 o titolari di apposite

convenzioni)

 6 € ridotto under 23 (per giovani e studenti da 7 a 23 anni)

 2 € ridotto under 18 (per giovani under 18 ogni martedì)

 22 € biglietto famiglia (per due adulti e due ragazzi d’età compresa tra 7 e 23 anni)

 gratuito (per minori di 7 anni, persone con disabilità e accompagnatore)

 1,50 € diritto di prenotazione.

🔊 Listen to this