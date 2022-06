(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 IL COMUNE COMUNICA

venerdì 3 giugno 2022

“ROTTA VERSO BARI”

DOMANI L’OPEN DAY PER L’ISCRIZIONE AI CORSI GRATUITI DI

SPORT NAUTICI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DELLA CITTÀ DI BARI

Domani, sabato 4 giugno, si terrà l’Open Day di promozione del progetto “Rotta verso

Bari”, ideato dall’assessorato allo Sport, in collaborazione con i circoli nautici, le

associazioni sportive nautiche e le relative federazioni, al fine di promuovere la pratica

gratuita degli sport nautici tra i bambini e i ragazzi residenti nella città di Bari, di età

compresa tra i 7 ai 14 anni, valorizzando il rapporto della città con il mare.

L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, prevede corsi gratuiti di vela, canoa,

canottaggio, sup, surf, windsurf, paddlesurf e kitesurf per bambine/i e ragazze/i di età

compresa tra i 7 e i 14 anni (nati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015).

Pertanto, dalle ore 9 alle 18, sarà possibile recarsi presso i circoli e le sedi delle associazioni

che hanno collaborato alla realizzazione del progetto e iscriversi all’iniziativa. In base al

numero di iscritti e alle discipline scelte, saranno organizzati i corsi, tutti gratuiti e della

durata di 20 ore: le iscrizioni avverranno secondo l’ordine cronologico delle domande.

Nel corso della giornata l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli si recherà nei circoli e nelle

sedi delle associazioni coinvolte.

Di seguito le sedi aperte domani per l’Open Day, con l’indicazione delle discipline sportive

praticate:

Il Maestrale

lungomare Cristoforo Colombo Santo Spirito – vela

C.U.S. Bari

lungomare Starita – canoa, canottaggio, vela

Circolo Nautico Bari

colmata Marisabella – vela

Lega Navale Italiana

BigEye

molo Sant’Antonio (box 1) – sup

Circolo della Vela

piazza IV Novembre – vela

