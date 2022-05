(AGENPARL) – mar 03 maggio 2022 REGATA EST105 BARI-MONTENEGRO

DOMANI L’ASSESSORE PETRUZZELLI ALLA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO ALL’EX PALAZZO DELLE POSTE

Domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 11, nella sala conferenze De Trizio dell’ex Palazzo delle Poste, in piazza Cesare Battisti, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli interverrà alla conferenza stampa di presentazione della regata Est105 Bari-Montenegro, giunta alla XV^ edizione.

L’evento è organizzato dall’associazione Amici della Vela Puglia, in collaborazione con il CUS BARI, in partnership con Portonovi Yacht Club e con il sostegno dell’agenzia regionale per il turismo Pugliapromozione.

