REALIZZATO IL PRIMO CORRIDOIO DI LANCIO PER SURF, SUP E WINDSURF A PANE E POMODORO

Questo pomeriggio l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli ha partecipato all’inaugurazione del primo “corridoio di lancio” sulla spiaggia di Pane e Pomodoro realizzato dall’amministrazione comunale in accordo e collaborazione con la Capitaneria di porto.

Si tratta dell’unico corridoio predisposto in Puglia, e tra i pochissimi in Italia, posizionati su una spiaggia pubblica che ha l’obiettivo di favorire gli appassionati di sup, surf e windsurf che potranno praticare sport sulla spiaggia pubblica di Pane e pomodoro anche durante la stagione balneare garantendo la sicurezza dei bagnanti. Inoltre l’installazione permetterà agli istruttori e alle scuole di sup di usufruire di uno spazio comodo e facilmente accessibile per i tantissimi cittadini che sempre più numerosi vogliono cimentarsi con gli sport nautici a Bari.

Nello specifico sono stati installati 20 gavitelli, 2 boe con bandierina ed anima metallica e 2 cartelli informativi come previsto dall’Ordinanza balneare 2021 della Regione Puglia e dall’Ordinanza n. 50/2017 della Capitaneria di porto di Bari.

“Vogliamo contribuire concretamente alla voglia dei cittadini di vivere il mare tutto l’anno attraverso lo sport – spiega l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli -. Per questo, su sollecitazione di sportivi, appassionati, associazioni e operatori del mondo degli sport acquatici abbiamo promosso e realizzato questa infrastruttura leggera che da un lato offre una possibilità importante a chi vuole cimentarsi con questi nuovi sport di mare e dall’altro garantisce la sicurezza dei bagnanti”.

