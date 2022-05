(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 IL COMUNE COMUNICA

giovedì 12 maggio 2022

RACE FOR THE CURE

PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO

DA DOMANI A DOMENICA LA FONTANA DI PIAZZA MORO

ILLUMINATA DI ROSA

In concomitanza con la tre giorni della tappa barese della Race for the cure, la più grande

manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, da domani, venerdì 13 maggio, e

fino a domenica 15 maggio, la fontana monumentale di piazza Moro sarà illuminata di rosa

per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione.

