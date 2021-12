(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 QUATTRO ANNI DI SPAZIO 13

DOMANI L’ASSESSORA ROMANO ALL’OPEN DAY DELL’HUB

PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMMUNITY

E DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

Domani, sabato 18 dicembre l’hub culturale Spazio13, in via Colonnello De Cristoforis 8, apre le sue aule per presentare il risultato dei primi 4 anni di rigenerazione e la sua community. A partire dalle ore 16 verranno realizzate varie attività di intrattenimento – laboratori di autocostruzione, piece teatrali, esposizioni di artigianato, mostre fotografiche e musica dal vivo – rivolte sia ad adulti che a bambini.

Nell’occasione più di 20 realtà del terzo settore, associazioni, coop e gruppi informali, offriranno il racconto della loro esperienza in questo spazio pubblico condiviso attraverso le loro competenze e produzioni. All’evento parteciperà l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano.

“Orami sette anni fa abbiamo iniziato ad immaginare spazi per i giovani – commenta Paola Romano -, perché era chiara la necessità di disporre di luoghi dove i ragazzi e le ragazze potessero essere protagonisti, esprimere i propri talenti, incontrare i loro coetanei e acquisire competenze non formali come il teatro, la falegnameria, la gamification, la costruzione di comunità.

In questi quattro anni Spazio13 è cresciuto tantissimo e sono transitate da qui più di 1000 persone con le loro storie e le loro competenze: un patrimonio umano e sociale di valore inestimabile per una comunità, come la nostra, attenta ai cambiamenti in atto e consapevole dell’importanza delle esperienze di innovazione sociale che nascono dal basso”.

Il programma delle attività si sviluppa lungo i vari piani dell’ex Scuola Melo, secondo il seguente prospetto:

Piano -1

TOU.PLAY

Ludodì

Una proposta di giochi da tavolo, giochi di ruolo e videogiochi a cui è possibile giocare usando le gemme della volontà! Come si ottengono le gemme? Con la volontà di superare le sfide degli operatori ludici che faranno da guida nel corso dell’evento.

Dedicato a bambini, teenager e giovani appassionati di gaming.

Orario: 16.00 – 18.30

Foyer / Teatro

Piano 0 – rialzato

LA SCUOLA OPEN SOURCE + MAMAMMA + MAKING SOON

3D puzzle DIY – SOS Hackerspace in collaborazione con Mamamma e Making Soon Laboratorio a cura di Maurizio Di Luzio, Lucilla Fiorentino e Alessandra Savio.

Un’attività pratica rivolta ai più piccoli (5-10 anni), per imparare a realizzare dei puzzle 3D in legno da montare, smontare e colorare a piacimento, attraverso il taglio laser e con la supervisione dei/delle “grandi”.

Form di iscrizione: [Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “l.facebook.com” https://forms.gle/X9J7bdepoQqpXWBP6](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FX9J7bdepoQqpXWBP6%3Ffbclid%3DIwAR2mIpUypD97ZNnjjQ_zRIYkLV7MMzxDr83uxAJCNlmoBN7AM2J8RGM4JOE&h=AT2oz3gFDCS_xs57M4371JOzJd0PMlrzgJ9KuZzIx8QZM9E91pK2-uHRGYzALvvz0bvVHW6etCsbO7Xwz275EMSHR-7yiCmUpfMtguKb92zY9w1CA_5xvf1Yl4NPpBeN46Y8&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0vLIXa6z8jwK-egB8ojxUx95bonXpdZ5D9rZo9Wnv0G2wH1wtFMDcoUXHdtZ9UHfWsc4i8wcyj5oPVT_wxxwlLjrhHxjXM8JOdY8HL9G6me9Jts1OvPQji5R9x8qXMaFR8dZL-t5mMJ8ImOwcn9l72)

Due fasce orarie: 16.30 – 17.30 (5-7 anni) e 17.30 – 18.30 (8-10 anni)

Dove: Falegnameria / Aula Mamamma

MAMAMMA

OPEN DAY ma…mamma! Laboratori e Design per Bambini

Mamamma apre le porte del suo Laboratorio Creativo Permanente per giocare e imparare con l’Arte e il Design. “Ma mamma, qui non c’è nessun gioco con il quale possa divertirmi!”, Ma mamma, questo non è un posto per bambini!”. Dall’esclamazione di protesta dei più piccoli, nasce ma:mamma! Lo spazio in città aperto a tutti coloro che vogliono riappropriarsi della loro creatività. Uno spazio per tutti ma a misura di bambino. In occasione dell’Open Day, la fondatrice del progetto, Alessandra Savio, designer e mamma, racconterà la mission di mamamma, i progetti, i giochi, i laboratori per bambini e i servizi family friendly.

Presentazione del Gioco-Laboratorio WALL GAME, il kit mamamma per vivere un’esperienza creativa in famiglia o con gli amici e costruire e personalizzare il gioco di legno a casa! Temporary shop dedicato al kit WALL GAME.

Orario: 16:00 – 20:00

Dove: Aula Mamamma

FLUIDI

Community Bar

Il progetto Fluidi nasce nel 2018 dal team di Host di Spazio13 per proseguire l’esperienza di animazione culturale e ampliare la co-progettazione di servizi dedicati alla comunità e gli interventi di rigenerazione urbana. Durante l’evento attiverà percorsi di socialità e di scambio con i protagonisti del 3° settore che animeranno Spazio13 al fine di creare nuove sinergie e si occuperà di coordinare le produzioni dei format di intrattenimento musicale. Per conoscere il cartellone degli eventi realizzati e tutte le nostre attività venite a trovarci nel community bar che troverete all’ingresso della struttura.

Orario: 16.00 – 22.00

Dove: Sala Host Community Bar

Piano 1

TOU.PLAY

Open Game Room – Tabletop RolePlay

La stanza dei giochi a disposizione di chiunque voglia immergersi in un’avventura epica in pieno stile fantasy, oppure cyberpunk, oppure urban: basta saper scegliere!

Orario: 16.00 – 19.00

Dove: Game Room

TOU.PLAY + ETNIE

RefugIN

Le due associazioni Etnie onlus e Tou.Play ripropongono RefugIN, un’esperienza basata sul gioco di ruolo dal vivo, tecnica simulativa che richiede ai partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, mentre altri partecipanti avranno la funzione di “osservatori” dei contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta. REfugIN è strumento prezioso della crescita per esperienza (learning by doing), basato sulla simulazione dell’accoglienza di un rifugiato. Questa attività è già stata proposta il 20 Giugno 2021 durante la manifestazione della “Giornata Mondiale del Rifugiato” svoltasi presso Spazio13.

I partecipanti ripercorreranno gli step principali che un richiedente asilo affronta subito dopo lo sbarco in Italia. In particolare: l’identificazione presso la Questura, la prima accoglienza in strutture collettive, e il momento dell’audizione presso la commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Tematiche che l’associazione Etnie affronta spesso affiancando i richiedenti asilo e rifugiati accolti all’interno dei progetti SAI per minori stranieri non accompagnati e adulti del comune di Bari.

Promosso all’interno della Rassegna Futuro D’Autore, un progetto selezionato da “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Tre turni, dalle 17:00 alle 19:00. Si accede con prenotazione.

Orario: 17.00 – 19.00

Dove: Aula didattica piccola

G.E.P. – GRUPPO EDUCHIAMOCI alla PACE

Letture e Musiche in Cerchio

Intrattenimento e incontro augurale con socie e soci aperto alle altre associazioni di Spazio13.

Orario: 16.00 – 19.00

Dove: Aula didattica grande

ANA ESTRELA

Cucina Laboratoriale Multietnica

Ana Estrela è la fondatrice dell’Associazione Culturale Origens, che da diversi anni promuove la cultura brasiliana, con particolare attenzione agli elementi contenuti nella diaspora africana, aggregando persone di nazionalità e culture differenti. Un percorso di divulgazione che ha portato nel 2015 al progetto Ethnic Cook, 25 persone di 16 diverse nazionalità, soprattutto donne, che hanno seguito un corso di formazione in cucina e ottenuto la certificazione professionale. Il cibo, infatti, è lo strumento di incontro utilizzato dall’associazione per aprire nuove opportunità di dialogo, garantendo integrazione sociale e professionale ai rifugiati e richiedenti asilo che raggiungono l’Italia.

Orario: 19.00 – 21.30

Dove: Cucina

Piano 2

CARTODROMO

Open Studio

Durante l’evento sarà possibile visitare lo studio di CARTODROMO e scoprire la tecnica di stampa serigrafica. Per l’occasione, verrà allestita un’esposizione dei lavori realizzati e sarà possibile acquistarli.

CARTODROMO è uno studio di serigrafia artigianale e specializzato nella stampa d’arte. Il processo di stampa è fortemente influenzato dall’uso di elementi grafici, colori e forme, che vengono combinati per creare immagini e pattern.

Orario: 16.00 – 20.00

Dove: Studio CARTODROMO / MADI Ceramics

MADI ceramics

Open Studio

Durante l’evento sarà possibile visitare lo studio di MADI ceramics. MADI ceramics è un piccolo laboratorio di ceramica che realizza oggetti di uso quotidiano – design contemporaneo fatto a mano da usare e amare. Da piatti e tazze a vasi e altro ancora, la collezione comprende accessori in ceramica unici in un numero limitato e di alta qualità.La creazione di prodotti in ceramica destinati a durare nel tempo, tutti fatti a mano, in piccoli set è l’idea di MADI ceramics. Non esistono sono due pezzi uguali, piccole imperfezioni e variazioni li rendono unici e gli conferiscono carattere. Forme pulite, una palette di colori selezionata e una forte attenzione alla materia prima guidano l’approccio stilistico. Esplorando il contrasto tra argilla grezza e smaltata tutti i pezzi di MADI ceramics vogliono letteralmente mostrare di cosa sono fatti.

Orario: 16.00 – 20.00

Dove: Studio CARTODROMO / MADI Ceramics

MODULAB

Inaugurazione

Modulab è un progetto vincitore PIN e nasce con l’obiettivo di creare elementi di arredo modulabili per far fronte a esigenze di flessibilità e personalizzazione estetica. Durante l’evento, i membri del team mostreranno le fasi di progettazione e lavorazione necessarie alla realizzazione dei complementi d’arredo.

Il visitatore potrà, inoltre, visitare lo spazio di lavoro, che include lo studio di progettazione, il laboratorio di stampa 3D, il laboratorio di falegnameria e il laboratorio di stampa serigrafica.

Orario: 16.00 – 20.00

Dove: Laboratorio Artigiani e Studio Cartodromo

SCARTI

Open studio

Scarti è un’associazione che si impegna nel recupero di tutti quegli arredi che sono recentemente divenuti obsoleti e si impegna nella conversione di questi ultimi in cucce per animali. Scarti opera nel sociale favorendo le interazioni tra artigiani e artisti al fine di creare una piattaforma per far emergere le rispettive professionalità. Processo possibile grazie anche alla creazione di corsi d’artigianato a cui, chiunque sia interessato, potrà parteciparvi.

Il team è composto da Angelica, Giacomo e Maurizio.

Orario: 16.00 – 20.00

Dove: Laboratorio Artigiani

OAK STUDIO | HANDCRAFTED IN PUGLIA

Open Studio

Oak Studio è uno spazio creativo e laboratorio di colorazione che abbraccia diverse forme di espressione, tra cui colore naturale, abbigliamento, arti tessili e workshop. Il nostro brand oak unisce tintura naturale, danza tradizionale, musica popolare all’eccellenza dell’artigianato pugliese, reinterpretando ciascun elemento e riscoprendolo attraverso tessuti innovativi e tinture sostenibili.

I nostri capi sono fatti a mano in Puglia e sono il frutto di mesi di ricerca e collaborazione tra donne appassionate di moda, danza, arte e poesia. La cultura della sostenibilità ambientale e sociale è al centro delle nostre attività.

Il team è composto da Karen e Simona.

Orario: 16.00 – 20.00

Dove: Laboratori Artigiani

LA SCUOLA OPEN SOURCE

Gli output siamo noi!

Esposizione di elaborati grafici realizzati nell’ambito delle edizioni recenti dei laboratori di ricerca e co-progettazione XYZ organizzati da La Scuola Open Source.

Orario: 16.00 – 22.00

Dove: L’Aula SOS

Random Jam Session

Performance musicale aperta a cura del gruppo di ricerca Audiolove. Ognunǝ può portare il proprio strumento preferito e partecipare alla sessione di improvvisazione.

Orario: 18.00 – 20.00

Dove: Il Laboratorio SOS

Installazione interattiva musicale

A cura del gruppo di ricerca Audiolove

Orario: 16.00 – 24.00

Dove: Il Laboratorio SOS

STUDENTISOLIDALIBARI

Presentazione

Esposizione della storyboard a fumetti dei fatti relativi al 22 Dicembre 2020 – ovvero al tentativo di sgombero dell’ex Socrate – e presentazione di StudentiSolidaliBari.

Orario: 18.00 – 21.00

Dove: l’Aula SOS

Piano 3

F.PROJECT

Laboratorio di ritratto fotografico

La scuola di fotografia F.project allestirà un set fotografico equipaggiato con attrezzature professionali. Per tutta la durata dell’attività membri dello staff e studenti del corso biennale faranno dimostrazioni pratiche di scatto fotografico con diversi schemi di illuminazione. Ai visitatori sarà possibile posare per un ritratto personale.

Orario: 16.00 – 20.00

Dove: Set Fotografico F.project

Mostra fotografica “Spazio13”

F.project inaugura la mostra fotografica “Spazio13”, capitolo estratto dal progetto di indagine sul quartiere Libertà di Bari, frutto del laboratorio di Ricerca e Rappresentazione del Territorio a cura di Maria Pansini e Michela Frontino, realizzato nel 2021 dalle studentesse Sonia Sorressa e Roberta De Camillis del corso biennale. Una rappresentazione di volti e luoghi di uno dei centri propulsori della cultura e dell’integrazione barese, ritratti, ai tempi del rientro dal lockdown del 2021.

Orario: 16.00 – 24.00

Dove: Corridoio

LA SCUOLA OPEN SOURCE + F.PROJECT

Open darkroom

La nuova camera oscura di Spazio13 apre le porte, lo spazio progettato da La Scuola Open Source in collaborazione con F.Project sarà visitabile e saranno raccolti i contatti degli interessati alla programmazione e alle modalità di utilizzo.

Orario: 17.00 – 18.00

Dove: Camera Oscura

A.D.A.S. – ACCADEMIA DELLE ARTI DI STRADA

Laboratorio Open Beatmaking session

Sessione di produzione musicale a porte aperte

Orario: 16.00 – 18.00

Dove: Studio A.D.A.S.

Chill time studio

Guida all’ascolto chill zone

Orario: 18.00 – 20.00

Dove: Studio A.D.A.S.

STUDIO ROTTO

Stanza dei frattali

Stanza dei frattali è un luogo di suoni, immagini e colori ricorrenti. Il concetto di frattale è al centro dell’universo in ogni sua forma e dimensione. Il tutto verrà sviluppato attraverso videoproiezioni ed installazioni grafiche legate al tema.

Orario: 19.00 – 22.00

Dove: Studio Rotto

MANGUSTA STUDIO

Temporary Shop

Mangusta è uno studio di fotografia, grafica e comunicazione. Per l’occasione allestirà un temporary shop con produzioni grafiche, stampe e gadgets

Orario: 16.00 – 22.00

Dove: Mangusta Studio

TERRA NOSTRA

Open day

Orario: 16.00 – 20.00

Dove: Terra Nostra.

