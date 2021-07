(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 QUASI DUEMILA VISITATORI PER LA MOSTRA “STEVE MCCURRY. LEGGERE” NUOVI ORARI A PARTIRE DA DOMANI

Sono quasi duemila i visitatori della mostra “Steve McCurry. Leggere” registrati in sole due settimane di esposizione nel teatro Margherita. L’evento che ha segnato la riapertura della città agli eventi e alle attività culturali, assieme alla manifestazione Lungomare di Libri promossa dall’assessorato alle Culture, sta riscuotendo un buon successo di pubblico.

“Ripartire con la promozione dei libri e della lettura – dichiara l’assessora alle Culture Ines Pierucci – è una scelta apparentemente controcorrente rispetto ai dati sugli indici di lettura del nostro territorio, che pertanto ambisce a trasformare un punto di debolezza in un valore aggiunto, attraverso una nuova sperimentazione che contamina l’arte contemporanea della fotografia d’autore con la parola scritta. La mostra di Steve McCurry è un racconto nel racconto in una città da leggere qual è Bari, al pari di tutte le città nel mondo immortalate dal grande fotografo, unite dal potente atto di leggere”.

Per permettere ai cittadini baresi e ai turisti di fruire della possibilità di visitare la mostra, in programma a Bari fino al prossimo 25 agosto, a partire da domani, sabato 10 luglio, cambieranno gli orari di apertura: pertanto dal lunedì al venerdì la mostra sarà aperta dalle ore 15 alle 23, e durante il weekend dalle ore 11 alle 23.

LA MOSTRA

L’esposizione promossa da Comune di Bari e Regione Puglia, organizzata da Civita Mostre e Musei, in collaborazione con Sudest 57, e curata da Biba Giacchetti con le scenografie di Peter Bottazzi, presenta circa 70 immagini che celebrano l’atto senza tempo della lettura attraverso l’obiettivo di uno dei fotografi più amati del mondo. Questo omaggio alla bellezza e alla seduzione della lettura riunisce una collezione di fotografie scattate da Steve McCurry nei suoi quasi quarant’anni di viaggi.

L’obiettivo di McCurry rivela il potere dei libri che trasportano le persone in mondi lontani e ricordi immaginati, nel presente, nel passato e nel futuro.

COSTO TICKET

·10 € intero

·8 € ridotto (per gruppi di minimo 15 persone, persone over 65 o titolari di apposite convenzioni)

·6 € ridotto under 23 (per giovani e studenti da 7 a 23 anni)

·2 € ridotto under 18 (per giovani under 18 ogni martedì)

·22 € biglietto famiglia (per due adulti e due ragazzi d’età compresa tra 7 e 23 anni)

·gratuito (per minori di 7 anni, persone con disabilità e accompagnatore).

·1,50 € diritto di prenotazione.

