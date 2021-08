(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 IL COMUNE COMUNICA

mercoledì 18 agosto 2021

PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEFINITIVE DEI NUOVI ISCRITTI

AGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L’ANNO 2021/22

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sono disponibili sul portale

istituzionale, a questo link, le graduatorie definitive dei nuovi iscritti ai nidi comunali per

l’anno educativo 2021/22.

Le graduatorie, inoltre, sono affisse presso gli uffici della ripartizione Politiche educative

giovanili e del lavoro, in via Venezia 41, presso gli asili di seguito indicati:

 asilo nido “Speranza” – via Peucetia 80

 asilo nido “An/8” – via Carabellese 6

 asilo nido “Libertà” – via Garruba 160

 asilo nido “Stanic” – via Cassala 21

 asilo nido “La tana del Ghiro” – trav. via Laforgia 2

 asilo nido “Villari” – via Villari 15

 asilo nido “Le ali di Michela” – piazzetta Eleonora

 asilo nido “Costa” – via n. Costa 2

 asilo nido “Montessori” – via Vittorio Veneto 189

 asilo nido “Paola Labriola” – via Celso Ulpiani 9.

