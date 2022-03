(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 IL COMUNE COMUNICA

martedì 22 marzo 2022

PUBBLICATA DETERMINA DELL’AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO

ANNUALE DEGLI ELENCHI PER INCARICHI DI AMMINISTRATORE O

DI SINDACO REVISORE NEGLI ENTI O SOCIETÀ PARTECIPATE

DAL COMUNE DI BARI

Così come disposto dal Consiglio comunale, la ripartizione Enti partecipati e Fondi

comunitari procederà all’aggiornamento annuale degli elenchi – che il sindaco utilizzerà in

caso di necessità per il rinnovo degli organi amministrativi o dei collegi o per sostituzioni

nel corso del mandato -, dei cittadini interessati a ricoprire incarichi di amministratore o di

sindaco revisore negli enti o nelle società partecipate dal Comune di Bari.

Oggi è stata pubblicata sull’Albo pretorio la determina recante le specifiche dell’avviso che

sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari.

Ciascun candidato dovrà presentare un’unica istanza per tutte le candidature, selezionando

sulla domanda la carica per la quale intende candidarsi.