giovedì 11 novembre 2021

PROGRAMMA “DIRITTI AI DIRITTI” DELL’ASSESSORATO AL

WELFARE

DOMANI NELLA CASA DELLE CULTURE

L’INAUGURAZIONE DELLO SPAZIO SOCIALE PER LEGGERE

PER I BAMBINI DI SECONDA GENERAZIONE

Sarà inaugurato domani, venerdì 12 novembre, alle ore 16.30, nella Casa delle Culture, al

San Paolo, lo Spazio sociale per Leggere della Biblioteca popolare diffusa e di Comunità

rivolto alle a bambine/i e ragazze/i di seconda generazione e ideato come luogo di incontro,

scambio e svolgimento di attività socio-educative culturali e di promozione della lettura con

sussidi e libri nelle diverse lingue.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del programma annuale di contrasto alle povertà

educative dell’assessorato al Welfare, rientra nella manifestazione “Diritti ai diritti”

promossa in occasione del mese in cui si celebra la Convenzione internazionale sui diritti

dell’infanzia e adolescenza.

Dopo quello inaugurato martedì scorso, questo sarà il secondo di quattro Spazi sociali per

Leggere che saranno inaugurati in questo periodo: il servizio sarà dedicato ai minori

stranieri di seconda generazione. È il diritto all’accoglienza a far da sfondo all’iniziativa,

ovvero l’articolo 22 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e adolescenza

con cui gli Stati adottano misure adeguate affinché un bambino, che cerca di ottenere lo

statuto di rifugiato, o è considerato rifugiato ai sensi delle procedure del diritto

internazionale o nazionale, possa beneficiare della protezione e dell’assistenza umanitaria

necessarie per usufruire dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e dagli altri strumenti

internazionali esistenti.

Il patrimonio librario sarà composto dalla donazione delle librerie GiuntialPunto di Bari e

Molfetta, offerta nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a Crescere. Regalaci un Libro”, dai

libri acquistati dall’assessorato al Welfare, anche attraverso l’utilizzo dei fondi del Decreto

Franceschini (anno 2020), nonché dalle donazioni dei cittadini.

Per l’occasione Carlo Marconi, autore di “Di qua e di là dal mare: filastrocche migranti”

(ed. Gruppo Abele), condurrà un laboratorio di filastrocche.

All’inaugurazione interverranno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, Emanuele

Marinelli, coordinatore della Casa delle Culture gestito dalla cooperativa sociale

Medtraining in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio, la coordinatrice della

Biblioteca dei Ragazzi[e] Clementina Tagliaferro.

“Diritti ai diritti”, promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari e curata dalla

Biblioteca dei Ragazzi[e], si rivolge a un pubblico di bambini/e, ragazzi/e, e alle loro

famiglie, focalizzandosi su un complesso integrato di diritti indispensabili che si nutre di

opportunità educative, formative, culturali, ricreative, accessibili e diffuse in cui i minori

