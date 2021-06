(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 IL COMUNE COMUNICA

sabato 26 giugno 2021

PREMIO LETTERARIO DEDICATO A STEFANO FUMARULO

QUESTA SERA L’ASSESSORA PAOLA ROMANO ALLA PREMIAZIONE

Questo pomeriggio alle ore alle ore 18.30 nel Giardino della Scuola Primaria “Giovanni

Falcone”, nel quartiere Catino a Bari, l’assessora alle politiche giovanili della Città di Bari,

Paola Romano, parteciperà alla premiazione dei vincitori del “Premio Letterario Fumarulo”,

promosso dall’Associazione “Giovanni Falcone” di Bari.

Il Premio è rivolto ai detenuti delle case circondariali di Puglia e Basilicata e dedicato alla

memoria del dirigente regionale Stefano Fumarulo.

Seguirà un’esibizione musicale del gruppo Alioune Ndiaye, dell’Associazione

“Ghetto Out – Casa Sankara Centro Fumarulo”.

Il Premio Letterario Fumarulo ha una doppia valenza: festeggiare i 25 anni dell’associazione

Giovanni Falcone e soprattutto celebrare la memoria di Stefano Fumarulo, il dirigente

regionale scomparso prematuramente nell’aprile del 2017.

Il Premio Letterario ha visto coinvolti i detenuti delle carceri di Puglia e Basilicata, che

hanno partecipato al concorso presentando dei componimenti poetici e narrativi.

Questi sono stati valutati da una commissione ad hoc che ha valutato e nominato i vincitori.

Il progetto si è concluso il 4 maggio, data ultima per l’invio dei componimenti.

La commissione composta da sei persone ha scelto i vincitori per 3 categorie:

– Poesia

– Narrativa

– Premio Speciale: questo in particolare sarà consegnato a chi ha saputo esprimere al meglio,

attraverso lo strumento della parola, i valori e le idee di cui lo stesso Stefano Fumarulo si è

🔊 Listen to this