PIATTAFORMA M.U.S.I.C.A. 2 “SMART CITY & BIG DATA”

ONLINE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE

DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTO

PER LA RACCOLTA, GESTIONE E ANALISI DEI DATI

DEL COMUNE DI BARI

La ripartizione Innovazione tecnologica rende noto che è stato pubblicato sul sito

istituzionale, a questo link, l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per

l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’esecuzione contratto (D.E.C.) per la

realizzazione della piattaforma “Smart City & Big Data” per la raccolta, gestione,

pubblicazione e analisi dei dati del Comune di Bari, nell’ambito del progetto M.U.S.I.C.A. 2

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in possesso

dei requisiti indicati nell’avviso, in particolare:

 per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel registro delle

imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

 per il professionista a cui sarà affidato incarico in oggetto:

o possesso di laurea quinquennale o magistrale in una disciplina tecnica o

scientifica, relativa abilitazione professionale, ove applicabile, prevista per

l’esercizio dell’attività di D.E.C.;

o possesso delle conoscenze in almeno uno dei seguenti ambiti/tecnologie:

Big Data, IoT, Business & geo Analytics, tecniche e metodi di statistica,

Machine Learning, Data Mining e Data Visualization, Linked Open Data,

Web 2.0, DBMS/NoSQL, principali Architetture tecnologiche e UML;

o avere svolto incarichi della durata complessiva, non necessariamente

consecutiva, di almeno 3 anni in ambito Smart City, preferibilmente per la

Pubblica Amministrazione, con capacità di modellazione ed analisi dei dati in

almeno una delle seguenti attività di Progettazione e Sviluppo, Innovazione e

Ricerca, consulenza professionale e supporto specialistico, Project

Management, Data Scientist, Verifiche di fattibilità tecnico-economica;

o aver ricoperto negli ultimi tre anni almeno un incarico professionale svolto per

conto di enti pubblici attinenti le attività di D.E.C. o RUP o supporto al D.E.C.

per l’esecuzione di appalti di forniture per la realizzazione di piattaforme

digitali e sviluppo di software in generale.

