(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 IL COMUNE COMUNICA

martedì 10 agosto 2021

PIANO STRAORDINARIO VACCINAZIONI ANTI COVID-19

DEFINIZIONE DI UNA POSTAZIONE DRIVE THROUGH

COMUNE E ASL AL LAVORO PER UTILIZZO PARCHEGGIO DI SCAMBIO A

JAPIGIA

Nella seduta di ieri la giunta comunale ha approvato una delibera che favorisce l’utilizzo

dell’area destinata a parcheggio di scambio nei pressi di Polivalente, nel quartiere di Japigia,

in risposta al Dipartimento di prevenzione ASL Bari che diverse settimane fa aveva chiesto

la disponibilità di un’area per l’allestimento di una postazione di “Drive Through” per la

prosecuzione delle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica (sia per attività di

screening che vaccinali).

L’area individuata si presenta infatti conforme alle caratteristiche richieste dall’autorità

sanitaria: un “ampio spazio all’aperto (almeno 3.000 mq), dotato di recinzione,

preferibilmente con destinazione ad area a parcheggio, con possibilità di creare corsie,

anche di tipo mobile, per la canalizzazione delle auto e dotato di energia elettrica e di

allaccio acqua e fogna”.

A fronte di ciò, l’amministrazione comunale si è attivata negli scorsi giorni per verificare la

presenza di aree adeguate alle esigenze manifestate dalla ASL tra gli immobili nella propria

disponibilità, individuando il parcheggio in questione, di estensione pari a 4.300 mq.

L’accordo prevede la disponibilità dell’area fino al 31 ottobre 2021 salvo proroghe, in

ragione dell’andamento della curva dei contagi e tenuto conto dell’evoluzione delle azioni

di contrasto all’epidemia da covid-19.

Nelle prossime settimane il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari e il Comune

procederanno perciò all’allestimento dell’area individuata. Nel frattempo proseguono le

attività di vaccinazione nella scuola comunale “D. Vacca” a Catino, messa da disposizione

della ASL Ba.

Ad oggi a Bari risultano in esercizio continuo due centri vaccinali di grandi dimensioni,

l’Hub presso la Fiera del levante e la scuola Vacca.

🔊 Listen to this