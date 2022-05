(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 ONLINE L’AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DEL PERCORSO

DI PROGETTAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-24

La ripartizione Servizi alla Persona rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link, l’avviso pubblico di avvio del percorso di concentrazione e programmazione partecipata per la stesura del quinto Piano Sociale di Zona 2022-2024.

Tale percorso è finalizzato all’individuazione, da parte dell’amministrazione comunale, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

Al fine di garantire il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale, di cui agli artt. 1 e 3 della Legge n. 328/2000 e dell’art. 4 co. 2 lett. c) della L.R. 19/2006 (cittadini singoli e associati, enti pubblici, associazioni familiari, organismi di tutela, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ecc.) nella programmazione degli interventi e per promuovere la loro partecipazione attiva, ai sensi dell’art. 16 del R.R. 04/2007 sono stati istituiti i seguenti tavoli di concertazione a partire dal prossimo 14 giugno:

•14 giugno, dalle ore 9.30 alle 13: Sessione Plenaria – Istituzione del Tavolo di programmazione partecipata e approvazione del “patto di partecipazione”;

•16 giugno, dalle ore 9.30 alle 13: Confronto sull’area tematica “Prima Infanzia, minori e famiglie, violenza e maltrattamento”;

•23 giugno, dalle ore 9.30 alle 13: Confronto sull’area tematica “Contrasto alla povertà e inclusione sociale”;

•24 giugno, dalle ore 9.30 alle 13: Confronto sull’area tematica “Anziani, disabili, non autosufficienti”;

•28 giugno, dalle ore 9.30 alle 13: Sessione Plenaria – Illustrazione e condivisione schema del Piano di Zona con la presenza di tutti gli attori sociali, pubblici e privati.

Gli incontri si svolgeranno presso il Museo Civico, in strada Sagges, 13: in caso di superamento della capienza massima consentita, gli incontri si terranno presso l’auditorium di Casa delle Culture, in via Barisano da Trani 15.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il prossimo 8 giugno con l’indicazione delle aree di intervento alle quali si intende aderire.

