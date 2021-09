(AGENPARL) – lun 27 settembre 2021 “MOBILITÀ, MICROMOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE: TRA PRESENTE E FUTURO”

DOMANI IL CONVEGNO ORGANIZZATO DA AC BARI-BAT AL POLITECNICO

“Mobilità, micromobilità e sicurezza stradale: tra presente e futuro”: questo il tema del convegno che l’Ac – Automobil club Bari Bat ha organizzato per domani, martedì 28 settembre, nel palazzo del Rettorato del Politecnico, in via Amendola a Bari. Attorno al tavolo dialogheranno istituzioni, tecnici e professori per discutere di un tema molto sentito in questo periodo storico, con la diffusione di monopattini e bici elettriche e le inevitabili conseguenze sulla mobilità dovute all’emergenza pandemica.

A portare i saluti d’apertura atteso il presidente nazionale dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, insieme ai rettori Stefano Bronzini e Francesco Cupertino, al comandante della Polizia locale, Michele Palumbo, e al prefetto Antonia Bellomo. L’evento ha il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari, Politecnico di Bari.

L’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso sarà tra i relatori della tavola rotonda in programma alle ore 12.15

Di seguito, nel dettaglio, il programma dell’evento:

ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

ore 09.00 Introduzione ai lavori e saluti autorità

Francesco Ranieri – Presidente AC Bari Bat

Stefano Bronzini – Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Francesco Cupertino – Magnifico Rettore del Politecnico di Bari

Angelo Sticchi Damiani – Presidente ACI

Antonia Bellomo – Prefetto della Provincia di Bari

Michele Palumbo – Comandante P.L. Bari

ore 10.00 lntroduzione al tema

Nicola Chieco, Presidente onorario della Commissione Traffico e Circolazione dell’Automobile Club Bari- BAT

Moderatore: Andrea Cauli (Ufficio Stampa Aci)

Relazioni:

ore 10.15 Michele Ottomanelli, Politecnico di Bari “Caratterizzazione della domanda di Micromobilità condivisa nella città di Bari”

Discussant: Mario Binetti – Politecnico di Bari

ore 10.45 Simona Sacone, TPL Linea srl (Azienda di trasporto pubblico locale di Savona), Presidente, Università di Genova “Nuovi schemi di mobilità in ambito urbano: integrazione e sostenibilità

Discussant: Mariagrazia Dotoli – Politecnico di Bari

ore 11.15 Silvia Siri, Università di Genova “Servizi di mobilita per la smart city: il campus di Savona come distretto urbano”

Discussant: Graziana Cavone – Politecnico di Bari

ore 11.45 Antonio Arvizzigno, General Manager di CVIT (Centro Studi Componenti per Veicoli) “La mobilità del futuro secondo Bosch”

Discussant: Sisto De Matthaeis – Commissione Traffico e Circolazione dell’Ac Bari Bat

ore 12.15 Tavola rotonda

Giuseppe Galasso – Comune di Bari

Raffaele Sforza – Regione Puglia

Luigi Cazzato, Andrea Bosco – Università degli Studi di Bari

Vittorio Ranieri – Politecnico di Bari

Giuseppina Fusco – Fondazione Caracciolo

Massimo La Scala – Politecnico di Bari

ore 13.30 Chiusura lavori

Elisabetta Venezia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Presidente della Commissione Traffico e Circolazione dell’AC Bari BAT

L’evento sarà trasmetto anche in streaming al link https://bit.ly/polibamobilitaesicurezza

Password evento: sicurezza

🔊 Listen to this