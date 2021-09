(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 MARTEDÌ LA TAPPA BARESE DI “THE WALK”

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO

In occasione della performance finale a conclus[]ione della tappa barese del festival artistico internazionale “The walk – Il cammino”, in programma martedì 7 settembre, sono state disposte con ordinanza le seguenti limitazioni alla circolazione:

I. Dalle ore 7 del 6 settembre alle ore 24 del 7 settembre, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul piazzale Cristoforo Colombo, per circa 30 stalli di sosta, localizzati tra il “Varco Capitaneria” ed il muro perimetrale dell’area portuale

II. Dalle ore 14 del 6 settembre alle 24 del 7 settembre, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. corte del Catapano

d. piazzetta S. Anselmo

III. Il 6 settembre, dalle ore 20 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze connesse alle prove della performance, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, anche pedonale, sulla piazza San Nicola;

IV. Il 7 settembre 2021:

1. dalle ore 7 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” veicolare sulle seguenti piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

c. piazzetta S. Anselmo

d. corte del Catapano

2. dalle ore 13 alle 20, e comunque sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. via Piccinni, per un tratto di 15 metri antistante il civ. 103/a;

b. piazza Federico II di Svevia, lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra via

Boemondo e Arco Basso

3. dalle ore 17 alle 18, e comunque fino al termine del passaggio degli artisti, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso:

partenza da Palazzo di Città, corso Vittorio Emanuele II (marciapiede), via B. Petrone, largo Chiurlia, via F. Corridoni, strada Sagges, strada Boccapianola, strada Bianchi Dottula, largo Albicocca, strada Bianchi Dottula, strada Attolini, piazza Federico II di Svevia

4. dalle ore 19 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” pedonale sulle seguenti piazze:

a. piazza San Nicola

b. largo Urbano II

5. dalle ore 20 alle 21, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” pedonale sulle seguenti piazze:

a. piazzetta S. Anselmo

b. corte del Catapano.

